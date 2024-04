Estas son las experiencias de nuestros 'fósforos' viajando solos

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En este caso, de viajes en solitario. ¿Cómo es la experiencia? ¿Le ha llevado mucho tiempo organizarlo? Nos cuenta su historia un oyente llamado Alejandro. Le indica a Alberto Herrera que, en su caso, nunca había viajado solo hasta que se marchó a estudiar un máster a Santiago de Chile.

"Allí hice muchos amigos internacionales. Un día, vi unos vuelos muy baratos y me fui. A partir de ahí, pues me encantó ir a mi ritmo, conocer personas nuevas", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'. Relata que madrugó mucho para ver el salir del sol y cuando volvió a España le dijo a su pareja que le encantaba viajar solo. "Ella me dijo 'ay: pero podremos hacer viajes juntos, ¿no?' Y nosotros siempre vamos a albergues de compartir habitación".

José es otro 'fósforo' que argumenta que tiene un grupo con el que viaja. Desde Huelva. "Salimos en moto dirección Noruega. Fuimos unos pocos, con la 'fresquita' de la mañana. Íbamos discutiendo, parecíamos un puñado de gorriones en un cable. Nos peleábamos por todo. Cruzamos España, pasamos Bélgica y venga a discutir".