Escucha el motivo por el que esta joven sevillana envió un mensaje íntimo a su entrevistador

'Tierra, trágame'. Esa expresión que usamos cuando vivimos momentos muy vergonzosos. Por ejemplo, cuando mandas un mensaje por error. Alberto Herrera cuenta, en 'la hora de los fósforos', que tiene un amigo que se le llamaba 'Pepa'. "La mujer de mi padre también se llama Pepa. Me coge el teléfono y yo empiezo a hablar. Mi madrastra, que es muy buena, me dice 'para'. Y no llegó a tragedia", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.