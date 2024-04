Escucha aquí el modo en el que han perdido peso nuestros 'fósforos'

José Manuel, en cambio, relata que ahora ha cogido unos pocos kilos. Ha corrido maratones, pero, a raíz de una lesión de la rodilla, alcanzó los 92 kilos. Por eso, hizo un cambio drástico. "Comí plancha, ensalada... y ni gota de alcohol. Y estuve tres meses y logré perder 14 kilos. Mis amigos se cabreaban conmigo". Ahora, "hay días que llego y para cenar solamente tomo un yogur".

Otro 'fósforo', llamado Francisco, le ha contado a Alberto Herrera que vive en Alhaurín de la Torre y que monta en bici. Un hábito que le ha hecho perder peso. "Es bastante bueno. Ya tengo bicicleta de descenso. No tenemos las eléctricas. Pero sí subimos hasta arriba porque tenemos una infinidad de caminos. La gente se lo ha currado bastante". Francisco lleva ya casi 6 años a tope con esto, "lo que ocurre es que ahora le estamos dando más fuerte y nos hemos puesto a dieta. La dietista, a mi mujer y a mí, nos enseñó a comer bien. Nos quitó el pan, no puedes mezclar la patata con la zanahoria, quitar la sal, el alcohol".

A los quince días, cuando fueron a visitarla. Él perdió peso. Pero su mujer más.

Más oyentes. Relata que su problema básicamente es que "tiene una columna un tanto delicada. Además, tuve un percance con un caballo y me rompí siete vértebras. He perdido 24 kilos en un año. Lo hice de la mano de una dietista. Todas las semanas, me pesaba y me daba las indicaciones. Sin pasar hambre". Lo fácil, cuenta, es que contaba con el apoyo de su mujer. Que también estaba regulándose los alimentos a consumir para bajar esos kilos de más.