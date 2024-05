Escucha aquí los nombres particulares que tienen nuestros 'fósforos' (y/o sus familiares)

Los 'fósforos' son generosos y nos cuentan todo tipo de anécdotas. Y todo, a raíz de la pregunta que les formulamos. En este caso, hablamos sobre los nombres que les han puesto sus padres (o a sus hijos). ¿Son problemáticos? ¿Se arrepienten? ¿Son muy largos?

José Gustavo es el primer oyente que nos llama desde la playa de los Locos, en Cantabria. "Me tenía que haber llamado Gustavo José, pero mi padre se lio en el registro. Me lo puso al revés. De hecho, nadie me llama José".

Inmediatamente después, Javier nos cuenta la historia de su hermano. Se llama Carlos David porque "cuando mi padre conoció a mi madre, ...

Amparo relata que su hijo, cuando nació, le puso "José por mi padre y Carlos por mi marido. Y cuando fuimos a bautizarlo, me dijo el cura si le ponía el nombre del santo del día, que era San Antonio de Padua".