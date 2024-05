Escucha aquí cuáles son las 'red flags' de nuestros 'fósforos'

Otro oyente responde a nuestra pregunta. "Mi red flag es que la chica no puede ser del Real Madrid. En cuanto lo he detectado, he salido corriendo. Es una de las tres primeras cuestiones que hago".

Yolanda, de Murcia, nos manda un achuchón fuerte. Está casada, lleva ya 21 años con su marido y su "red flag son los hombres con crema y que se les nota en la cara. Se les ve brillante. Y depilados de cejas. No los soporto".

Inma cierra esta 'hora de los fósforos' contándonos que "no puedo con la gente que estás comiendo y te hace sentir mal. Tengo muchos compañeros del trabajo así".

Por último, Angy lo tiene claro. "Mi padre tenía una despensa grande y a mis hermanos les encantaba el queso. A mí no. Yo no podía ni entrar a la despensa. Esa es mi red flag".