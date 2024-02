Descubrimos qué cosas han prestado nuestros 'fósforos' y no han devuelto... o viceversa

La pregunta que, esta vez, le hacemos a nuestros 'fósforos' es la siguiente: ¿Qué cosas ha alquilado y/o ha tomado prestadas y no ha devuelto todavía?

Estrelli, una oyente habitual, nos cuenta que su hermana le debe dinero. Y que no se lo ha devuelto. Además, indica "también hay otra cosa que no he devuelto: a mi marido. Llevábamos de novio 18-19 años. Le operaron de la espalda. Yo iba a su casa y todo. Y aquí seguimos, hasta hoy".

Otro 'fósforo', llamado Javier, asegura que le prestaron cuando empezó todo el 'boom' del pádel. "Mi hermano y yo somos aficionados al deporte. Había que hacerse socio para que nos dejasen unas palas de pádel. Fuimos a la aventura. Cogimos las más caras. Nos llevamos debajo del brazo unas palas que valen unos 300 euros cada uno", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Jamás les llamaron. Nunca volvieron a su lugar de origen. "En teoría súper bien. Pero vamos, que ahí están en casa todavía".

Antonio ha querido trasladarnos su caso. Pero antes, ha querido hablarnos de una costumbre que tenían en su casa. "Yo soy de Melilla y aquí, el catarro se nos quitan con ponernos aguarrás en el pecho y una cucharadita de petróleo. Eso es lo que había antes. Tengo 73 años. En dos días, tres como máximo, nos quedábamos nuevos".