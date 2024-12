Una chilena se muda a Sevilla, invita a un amigo a casa y alucina por lo que encuentra en el baño: "Pena"

En el 900.50.60.06 nuestros queridos 'fósforos', de forma generosa, responden al tema del día que les proponemos. Este martes, les preguntamos si viven de una forma exagerada la Navidad: ¿Qué tradiciones tiene? ¿Pone usted el Belén pronto?

El primer 'fósforo', llamado Vicente, es camionero y estuvo dos días atrapado por la DANA. Inmediatamente después, ha contado que a su camión le pone de todo. "Mis luces, cuando llegan los Reyes los pongo colgando por ahí. Parece un coche de feria. Tengo un árbol con sus luces y, al lado, un nacimiento". Cuando está fuera, esté en el país que esté, también se toma su mariscada.

Por otra parte, Isabel es chilena. Hace casi cinco años que vive en Sevilla. Al hacer la mudanza, había una habitación llena de cosas navideñas. Ya tiene el árbol puesto, tiene 5 hijos, y esperan con ilusión "poner los dulces en el calendario de Adviento, tengo papel higiénico de Navidad. Son Papás Noeles, renos,... y cuando viene gente a mi casa les da pena utilizar el papel".

Alamy Stock Photo Silueta de la estatua ecuestre de Carlos III en la Puerta del Sol sobre el fondo de un árbol de Navidad iluminado en Madrid, España

En Chile se entregan los regalos el 24 de diciembre por la noche. Ella cambió ya esta costumbre "porque los niños se cansaban de esperar hasta las 12 de la noche y los entregamos el 25 por la mañana". El frío también hace que adore más estas fechas porque en su país de origen hace calor "y las luces aquí, tomarte un chocolate con churros, es maravilloso".

"HACEMOS EL BELÉN CON PIEZAS DE PLAYMOBIL"

Belén es otra 'fósfora' que adora la Navidad. Su marido, no tanto. Ya tiene el árbol, el Belén que está elaborado... con piezas de Playmobil.

Un oyente, después, narraba su caso. Es invidente y empezó haciendo el Belén en madera. "Le quitaba la tabla de planchar, luego el salón a mi mujer y monto un Belén de siete metros cuadrados. Lo voy cambiando todos los años. Cada año pongo un barrio del pueblo y, después, ya compro figuritas. Tengo ya 150".

TE PUEDE INTERESAR Un oyente murciano de Carlos Herrera acude a su primera barbacoa con la familia política y alucina por lo que le pasa al llegar: "Humillado"

Recibe la ayuda de su mujer y lo bonito es que "luego la gente del pueblo va a verlo. Lo tengo en una habitación que da a la calle. Este año va a ser la calle del Cristo y el barrio de Arriba".

¿Y de qué forma vive Gloria la Navidad? Pues ya te digo que muy intensamente porque ha arrancado su intervención cantando. Además, concluye la sección explicándonos que tiene una casa "que son dos plantas, un desván y me he construido un árbol luminoso que ocupa toda la fachada. Es muy vistoso. Tengo muchas ventanas así que, en otra, me monto mis misterios... y muchas velas y muchas cosas".