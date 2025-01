Celebra la Nochevieja con su familia política y alucinan por lo que dice en plena cena

Continuamos la semana en 'Herrera en COPE' dibujando una sonrisa en nuestros rostros gracias a los queridos 'Fósforos'. Los oyentes más generosos y leales que nos cuentan sus historias a partir del tema del día que les proponemos. En este caso, el tema del día es el siguiente: ¿qué propósitos de año nuevo se le resisten y jamás cumple? Responden en el 900.50.60.06.

Virginia es la primera 'fósfora' que asegura que su propósito infinito "es el inglés. Y lo sueño. Yo en sueños hablo inglés perfectamente. Se me resiste. Tuve un amago de aprender italiano y también, nada". Ha empleado métodos de todo tipo. "Compré por error unas entradas para ir al cine. Las cogí en versión original. Y claro, o me centro en las imágenes o en el texto. He intentado una academia, aplicaciones y no hay forma", relata. Luego el deporte también le cuesta un poco.

Después, charlamos con Inma. Tiene una casa grande. Le gusta restaurar y decorar cositas. A todo le ve utilidad. Por eso, acumula muchas cosas. "Uy, a esta caja le pongo unas patitas y pongo un macetero. Siempre digo de hacer limpieza y nunca lo tiro. No hay manera. Soy de manualidades. Y mi marido se pone negro. Tengo acumuladas botellas, cajas o un trozo de cinta roja".

Un 'fósforo', llamado Óscar, afirma su propósito "como el de mucha gente que nos está escuchando. El año pasado, con toda la familia de mujer, en Nochevieja, decía que en 2024 iba a correr la San Silvestre. Y no he corrido la carrera. Además, peso 5 kilos más. Pero voy al gimnasio cuatro días a la semana".

"SE ACABA DE DECIR 'FELIZ AÑO NUEVO' CUANDO UNO QUIERA", REIVINDICA UNA 'FÓSFORA' de 'herrera en cope'

María Ángeles reivindica, antes de nada, que "se acaba de decir feliz año nuevo cuando uno quiera. Llega agosto, no le has dicho a uno feliz año nuevo y se enfada".

Su propósito es "andar. Llevo varios años intentándolo. Este año, me lo voy a plantear. Cuando llevo 15 días digo: 'andar para nada, es tontería'. Lo de los 10.000 pasos, lo supero".

Ángela también ha querido responder a nuestro 'tema del día'. Nos llama desde Sevilla. Su objetivo este año, con 91 años, "el más primordial e importante es seguir viviendo. Me lo he propuesto. Lo más importante. Y es el mejor propósito. Le pido a Dios que me siga estirando la vida. Me dais fuerza".

Por último, María Jesús nos habla desde Valencia. Tiene mucho miedo a que la operen y "a los hospitales. Este año me he propuesto operarme de la vista. Voy tropezando cuando camino".