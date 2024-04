Así preparan las oposiciones nuestros 'fósforos': "No soy ningún portento"

Como es habitual, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre sus propias vivencias. En este caso, hablamos de oposiciones. Mucha gente está ya estudiando y hay algunas oposiciones que son especialmente duras. ¿Cómo les está yendo? ¿Están contentos?

Arranca la sección Irene. Esta oyente nos cuenta que ella está estudiando unas oposiciones de Gestión Civil. La convocatoria tiene que salir, "están resolviendo el proceso del año pasado. Hay unas mil plazas. Yo aconsejo también que, cada uno, dentro de sus capacidades... sea práctico. Mi nivel es un A2".

Jesús, por otra parte, explica que su situación es muy particular porque ha aprobado tres oposiciones. "Y no soy ningún portento, me saqué el graduado por la noche. La primera que aprobé fue en 2018 para la Guardia Civil, tuve ansiedad, depresión y tuve que abandonar voluntariamente ese puesto. El año pasado, en el ayuntamiento de Tomelloso, aprobé de Policía Local y nos echaron en el reconocimiento médico a todos los que éramos de fuera. Y he denunciado".