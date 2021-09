The World; el crucero para multimillonarios que desean dar la vuelta al mundo

En el puerto Barcelona, algunos curiosos se preguntaban hace unos días qué clase de turistas viajaban a bordo de una especie de crucero llamado The World.

Y lo hacían al intuir que ese buque no era uno cualquiera. El concepto de The World fue creado hace unos 30 años por un armador noruego. Knut Kloster pensó que sería una buena idea crear un crucero para multimillonarios que ansiaran dar la vuelta al mundo. Y eso es lo que es.

Este buque de 200 metros de eslora tiene unas 165 residencias que van desde los 30 metros cuadrados a los 300. Por las más grandes se llega a pagar, en gastos, hasta un millón de euros al año.

Así que, como ven, a bordo de este megayate sólo van unas pocas familias. La mitad son estadounidenses, pero también hay sudamericanas, europeas e incluso, asiáticas.

The World ha pasado por Barcelona y ahora está en las islas Baleares. Después, continuará con su viaje hacia Centro América en su eterna -y cara- vuelta al mundo.