El sorprendente vídeo con el que la CIA busca espías

“La nación cuenta contigo para descubrir la verdad. Señoras y señores, bienvenidos a la CIA”.

Así se ha anunciado la Agencia Nacional de Inteligencia americana para buscar nuevos espías.

En el spot, emitido en televisión y redes sociales, promocionan su programa de empleo y carreras. Parece, realmente, el tráiler de una película de espías.

En 2019, la CIA batió su récord de la década de nuevos empleados, y quieren que 2020 sea aún mejor.

El anuncio ha sido distribuido en varios formatos y tiene un tono que recuerda a las películas de acción.

It only takes one new piece of foreign intelligence - and everything can change in an instant.https://t.co/KKzH2sfLg8#DiscovertheCIA