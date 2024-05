La reflexión de Jane Fonda sobre la importancia que se le da a la edad: "Ahora se siente mejor"

Ayer, en un programa de la tele que repasaba el vigésimo aniversario de la boda de los Reyes, una influencer de moda decía que Letizia estaba mucho más guapa antes porque era más joven. Y entonces me acordé de Jane Fonda. Sí, yo también me compré los vídeos de la actriz haciendo aerobic, qué modernidad.

Pero me acordé de esta mujer maravillosa, por lo que dijo hace un tiempo cuando reflexionaba sobre la edad. Decía Fonda que, cuando tenía treinta años, era muy vieja, sobre todo, en su alma. Ahora le falla el cuerpo, pero se siente mejor. Le pasa a mucha gente después de los cincuenta, que es menos hostil y menos ansiosa. Sientes que has recorrido mucho camino y que el que te queda es muy corto, pero te ayuda la experiencia y la sensación de que ya has vivido algunas cosas que ahora conviertes en menos importantes.

Un argentino recorre España, llega a Valencia y esto le pasa mientras observa una iglesia María José Navarro desgrana el recorrido de Román por el país en su 'Historia del Día' de 'Herrera en COPE' Redacción Herrera en COPE 22 may 2024 - 07:55

Jane Fonda finalizaba su reflexión citando a Pablo Picasso, que decía que cuesta mucho tiempo convertirse en joven.

Así que, sin ánimo de desdeñar la belleza de la juventud, decirle a esa influencer que a ella también le va a pasar. Que cuando salió del plató en el que estuvo ayer por la tarde, ya era un poco más mayor. Que será una buena noticia que llegue. Y que le deseamos que siga tan bonita como ahora cuando ya no pueda quitarle años ni el aerobic. Perdón. Ni el crossfit.