Paraisópolis vs Penthouse: 18 años de una fotografía que dio la vuelta al mundo

Se cumplen 18 años de una fotografía que dio la vuelta al mundo. La hizo un fotoperiodista brasileño llamado Tuca Vieira y, a día de hoy, sigue más vigente que nunca.

En esa imagen -que se tomó en el brasileño barrio de Morumbí- se puede observar la delgada línea que separa la favela de Paraisópolis del rascacielos Penthouse, un imponente edificio en el que, además, se descubren viviendas de gran lujo con terraza y, en cada terraza, una piscina.

La fotografía -que la hizo Tuca por sugerencia de otra compañera periodista que conocía aquel barrio- evidencia las enormes diferencias sociales que conviven a pocos metros de distancia.

De un lado del muro se extienden miles de casas humildes, pequeñas, algunos a medio hacer y de colores tristes. Del otro lado de esa valla, un rascacielos con una decena de terrazas levantadas en forma de escalera de caracol. Y al pie de ese edificio, jardines cuidados y varias canchas de tenis impolutas.

La imagen dio la vuelta al mundo y sirvió para denunciar una realidad que, además, se cuenta con datos. En Brasil, las familias de los barrios más pobres viven, de media, 23 años menos que las que viven en las zonas más pudientes.

I emailed Tuca Vieira to say how much I like his work. He emailed back new views of his famous Sao Paulo image. Still find this one amazing. pic.twitter.com/WylED5Jlq5