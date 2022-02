Manuel Vilela, el guardia civil que dormía con uniforme y pistola para dar caza al 'Rambo gallego'

Manuel Vilela ha dormido, esta noche, mucho más tranquilo que a principios de esta semana. Este guardia civil con 30 años de servicio llevaba desde el pasado diciembre pensando que Alfredo Sánchez Chacón -más conocido como el Rambo Gallego- merodeaba los alrededores de Valdobiño, en la Coruña.

Junto a sus compañeros del cuartel de San Sadurnino había peinado los montes de aquella zona. Buscando alguna pista que les acercara hasta este escurridizo fugitivo. Pero nada... no habían tenido suerte...

Así que la nueva táctica que habían puesto en marcha era la de esperar. Porque el Rambo Gallego -a pesar de su historial delictivo que incluye una pena por asesinato en el pasado- ya no representaba demasiado peligro: evitaba el contacto y no robaba nada que no fuera comida. Además, siempre lo hacía en casas vacías.









LLAMADA DE UNA VECINA

La pasada noche, Manuel que siempre dormía con el uniforme y la pistola preparadas, recibió la llamada de una vecina. Le contó que alguien estaba intentando entrar en su casa. Y este Guardia Civil no tuvo dudas: era él.

Así que salió todo lo rápido que pudo de su casa y cuando llegó, aún le dio para alcanzar al Rambo Gallego. Y es que este delincuente ya no es lo que era. Los diez meses que ha pasado viviendo al raso, en el monte, le han pasado factura. Estaba cojo, desnutrido y demacrado.

Le bastaron a Manuel cuatro golpes de porra para derribarlo y detenerlo. Había acabado con la fuga de este personaje.

