La historia de superación de Luis Francisco, un estudiante envidiable a sus 80 años

Que no se trata de ser aplicado, que también. Se trata de no tener pereza nunca, que es de las cosas más difíciles para los seres humanos. Oigan, que sacarse una carrera ya cuesta, pero ya me dirán ustedes cuánto tesón y cuántas ganas hay que gastarse para haber acabado 10. Telecomunicaciones, Física, Filosofía y Letras, Dirección y Administración de Empresas. Se llama Luis Francisco Ponce de León y tiene 80 años.

Lo primero que estudió fue Física y después Ingeniería y después pensó: y por qué no sigo formándome. Pero si es que...¡hasta ha hecho Estudios Orientales!

Va de viaje con sus hijas y alucina por lo que encuentra al volver a su casa de Madrid: la policía Como es habitual, María José Navarro aborda en su 'Fruta Pelada' todos aquellos temas que hacen 'ruido' en redes sociales. Y este es uno de ellos Redacción Herrera en COPEMadrid 18 abr 2024 - 09:55

Porque es que Luis Francisco habla chino y se fue a China a practicarlo. Y mientras seguía trabajando en IBM y criaba a sus hijos. Y hablando de sus hijos, la historia no acaba ahí. Resulta que uno de ellos, Luis Ponce de León, le ha dado clase en la Autónoma de Madrid.

Entre título y título y título, Luis Francisco ha transitado por buena parte de la historia reciente de España. Claro, con ese apellido, no es de extrañar que su trayectoria vital esté llena de hitos, de descubrimientos y hasta de viajes interiores. Juan Ponce de León, el de los libros que hemos estudiado en el colegio, estaba obsesionado con encontrar en sus expediciones, el exilir de la eterna juventud. Pues parece que Luis Francisco es el que lo ha encontrado: No tener pereza nunca.