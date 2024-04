Eugenio, a sus 71 años, causa furor en redes por sus documentales sobre leyendas y viejos oficios

Ni se llama Lola Lolita, ni Laura Escanes, ni Dulceida. Pero tiene cinco millones y medio de seguidores en sus redes y más de un millón de suscriptores en su canal de Youtube.

También se dedica a crear contenidos y a colgar vídeos. Pero no enseña ropa, ni maquillajes, ni restaurantes, ni dietas, ni entrenamientos. Y a pesar de eso supera los 273 millones de visualizaciones. Se llama Eugenio y tiene 71 años.

Eugenio Monesma es etnógrafo, tiene 71 años y a lo largo de su vida ha producido y realizado más de tres mil documentales sobre las tradiciones, costumbres, gastronomía popular, leyendas, fiestas y…viejos oficios.

Esos viejos oficios que tanto nos gustan y que tan alejados consideramos.

Eugenio lleva décadas visitando puerta a puerta a toda esa gente española que conserva las esencias de lo que somos, la que nos cuenta de dónde venimos, qué hacíamos para seguir adelante, qué nos entretenía y qué poso ha dejado todo eso en nosotros. Empezó a colgar ese pequeño, pero enorme patrimonio audiovisual y conectó. Llegó. Gustó. Y un buen día, hace dos años, creyó que era el momento de compartirlo de manera fácil.

Y desde entonces, casi 450 vídeos y una comunidad de seguidores dispuestos a gastar tiempo cuando no tenemos tiempo para nada, en observar la calma. Le han dado el Botón de Oro, un reconocimiento especial que esa plataforma digital otorga.

Un respaldo y admiración a un contador de tradiciones en 18 idiomas. Y aún no les he dicho que es de Huesca, con lo importante que es ser de Huesca. Eugenio, gracias por no tener prisa y contagiar el sosiego.