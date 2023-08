"Estoy más vivo que nunca": José Luis Perales reacciona a las 'fake news' de su propia muerte

Varias cuentas de Twitter y portales de 'fake news' causaban alarma por el anuncio de la muerte del cantautor José Luis Perales. El compositor que reside en Castejón sigue vivo y no ha fallecido de un infarto, como han publicado estas cuentas.

Mientras tanto, en Londres, Perales estaba de cena, y vaya cena más movidita. Estaba tranquilamente con su hijo, y le empezaron a llegar cientos y cientos de mensajes y su móvil no dejaba de sonar. Algo atormentado, no sabía qué estaba ocurriendo, y cogió una de estas llamadas.

Al otro lado de la línea le preguntaron: "José Luis.... ¿Estás vivo?"

¿Y cómo se toma uno que le pregunten esto? ¿Cuál es la reacción? Perales, no entendía bien la pregunta, y con una sensación de incredulidad respondió: "Pues claro".

El origen de esta 'fake new' está en las redes sociales, pues empezó a circular un bulo del que se hizo eco mucha gente que afirmaba que había muerto de un infarto y varios medios de comunicación sudamericanos dieron mucha difusión a la noticia.

Todo era falso y Perales tuvo que grabarse un vídeo para desmentirlo, donde afirmaba: "Estoy más vivo que nunca. Estoy más feliz que nunca".





"Hola, amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso y un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. De repente, nos hemos encontrado con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Pero estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya vamos a estar viéndonos en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos", ha explicado, adelantando que será este martes cuando regrese a nuestro país y reaparezca, 'vivito, coleando' y con la misma vitalidad que siempre, después de que numerosos medios de comunicación publicasen su fallecimiento que, a la vista está, es rotundamente falso.

Ahí sigue el gran Perales, que tan buenos momentos nos hace pasar con su música. Gracias a Dios no se marchó. Y sigue como él mismo, incluso más vivo que nunca. Ha querido mostrar su gratitud a todos los que se han interesado por él tras conocer la información.

José Luis Perales es un artista internacionalmente conocido. Ha vendido más de 55 millones de discos, ha escrito más de 500 canciones y ha cosechado grandes éxitos en sus 45 años de trayectoria en el mundo de la música. Algunos de sus éxitos son 'Un velero llamado libertad' o '¿Cómo es él?'. En 2019 lanzó su último álbum, 'Mirándote a los ojos', que contiene 35 canciones de su repertorio.