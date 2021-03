Detienen a un fugitivo de la mafia italiana por sus tatuajes y vídeos de cocina en Youtube

Este miércoles nos deja, también, la historia de Marc Feren.

A este hombre de 53 años lo buscaba la policía desde el año 2014.Miembro de la mafia calabresa, sobre él pesaba una orden de detención por tráfico de drogas.

Justo cuando se decretó esa orden Marc huyó de Italia. Primero se refugió en Costa Rica y, después, en la República Dominicana. Siempre había conseguido escapar de los agentes que no conseguían echarle el guante.

Pero un pequeño despiste del mafioso le ha costado la detención. Marc, aburrido en su clandestinidad, empezó a subir vídeos a Youtube cocinando platos italianos. La alta cocina era uno de sus hobbies.

En esos vídeos, el mafioso salía con la cara tapada pero mostrando sus manos y sus brazos. Y en ellos, había varios tatuajes.

Con esa pista y con varios mensajes que este hombre había colgado en las redes sociales, la Policía identificó dónde se encontraba y consiguió capturarlo en la República Dominicana.

��Arrested in the Dominican Republic and extradited to Italy: #Ndrangheta fugitive Marc Feren Claude Biart, wanted on drug trafficking charges since 2014, lands in Italy to face justice.



Authorities located him after recognising his tattoos in a YouTube video.#StopNDranghetapic.twitter.com/26ITHSZFW7