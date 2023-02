El curioso caso del pueblo de Australia en el que en vez de agua, llueven peces

No sé si alguna vez has escuchado la expresión “están lloviendo gatos y perros”, el "it's raining cats and dogs" con la que los ingleses quieren decir que llueve a cántaros.

La frase, literalmente, suena a fantasía, pero la caída de animales del cielo no es sólo cosa de refranes. El pueblo de Lajamanu al norte de Australia, es una zona caracterizada por su clima árido, por lo que las lluvias son muy escasas.

Sin embargo, en esta localidad cercana al desierto de Tanami ocurrió un acto extraordinario. Y es que en la última de las precipitaciones que vivió no fue agua lo que cayó del cielo, sino peces.









Este fenómeno meteorológico sin igual sorprendió a todos los habitantes de la localidad. Vieron cómo peces, de unos 2 centímetros, llenaban las calles de su pueblo. Lo curioso es que no es la primera vez que sucede. Es la cuarta en 50 años. La última, antes de ésta, en 2010.





Fenómeno inusual

Este fenómeno se produce por una fuerte corriente ascendente que genera un tornado que succiona el agua de ríos o mares cercanos y a todos los animales que están allí. Por eso, además de peces pueden llover ranas, gambas o cualquier animal acuático.

Nunca se sabe lo que puede caer del cielo.