Cristian Ventura, el camarero que triunfa en redes por su aparición en un anuncio del Betis: "Con permiso"

Vaya por delante nuestro homenaje a todos los camareros españoles porque, sin ellos, la vida sería mucho más aburrida. Oigan, no es nada fácil dominar la bandeja y conseguir que no se caigan todas esas botellas y platos y, encima, aguantar los humores de los clientes, que llevan prisa, o que no tienen ni paciencia ni un buen día.

Hay un camarero que se ha hecho muy popular en España gracias a un anuncio. Bueno, Cristian Ventura, que así se llama, ya lo era gracias a su perfil en redes, donde mostraba el protocolo hostelero del sur para servir como Dios manda un vino o una cerveza. Perfectamente vestido, impecable, peinado al agua y educadísimo. Y claro, tanto ha sido el éxito, que el Betis lo ha contratado para anunciar su último fichaje. En el vídeo, Cristian va atravesando Sevilla hasta que llega a la sede social del equipo con su porroncito de Cruzcampo para entregarle la camiseta a Perraud.

Cristian es del Betis, o eso dice, y en el anuncio, cambia su habitual corbata roja por una verde. Con su traje de faena, su pantalón planchadísimo, su camisa blanca nuclear y sus tirantes, ha colgado un montón de vídeos explicando a los jóvenes la manera ortodoxa de servir una bebida de sevillanas maneras. Con permiso, buenas tardes, esa es la fórmula del saludo.





Ahora tiene 26 años y lleva, desde los 14, gracias a su abuelo, ejerciendo perfectamente su labor.

Porque no se puede caminar mejor, no se puede ser más atento ni más educado, ni mimar más su trabajo, ni reivindicar mejor Andalucía. Y así se ha convertido en el camarero de moda, el que protagoniza memes y bromas de media España.

Tener vocación, ese es el secreto de Cristian, al que dan ganas de salir a buscar para que te sirva, aunque sea, un Bitter Kas.

Con permiso, buenos días.