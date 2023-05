Un camarero se hace viral por lo que pasó en su bar: "Me llegó a llamar la Guardia Civil"

Una de las profesiones que más puestos genera en nuestro país es el sector de la hostelería. Es un colectivo esencial en la economía de España y como gran gremio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Son varias las cuentas en las redes sociales, de diferentes perfiles de esta profesión y una de las que genera más titulares nos va a ayudar hoy a Poner las Calles. Él es @soycamarero. El responsable de esta cuenta tiene nombre y apellido y se llama Jesús Soriano.

El protagonista de hoy tiene 35 años. Durante 18 años fue camarero a jornada completa, pero a día de hoy trabaja a media jornada, dado que la otra mitad la dedica a las redes sociales, donde realiza proyectos y ayuda al gremio. Sus años como camarero han sido y son siempre trabajando para los demás. Un día intentó montar un bar, pero no salió bien: “una vez intenté montar una cafetería pero no fue bien y cerré, que es lo que debería hacer la gente, no seguir y aprovecharse del personal y continúe siendo asalariado.” - cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

“Es primordial que un camarero tiene que ser sociable, hablar con la clientela, para ser un buen camarero.” - asegura Jesús. Ser sociable es un pilar fundamental en un país como España donde la restauración es un pilar económico importante, formando parte de la cultura y la tradición.

¿Cómo se encuentra el sector de la restauración?

“El sector sigue igual que antes, lo que pasa es que se está visibilizando más el problema del sector, gracias a los medios y a las redes. Lo que pasa ahora pasaba antes, pero no se visibilizaba.” - explica en Poniendo las Calles. Jesús aclara que en la hostelería, como en todo, están los buenos, los que les gusta la profesión y cuidan al personal y la casta, empresarios que disponen de dinero para montar un negocio, creen de la facilidad de llevar un negocio de este tipo y caen en la trampa, no sabiendo como hacer la gestión, y buscando cualquier manera de hacerlo viable, llegando incluso a la explotación laboral. “Ese es el problema de la hostelería, lo que hay que erradicar.” - defiende.

La idea de trabajar como camarero, reconoce Jesús, no es valorada. “Cuando tú dices que vas a trabajar de camarero, la idea que se te viene a la cabeza es de mal sueldo y malas condiciones. Esa imagen la han hecho durante años los malos empresarios y deberíamos quitarla y hacerla de nuevo. Ser camarero no es malo, pero hay malos que se la inventan.”

Quejas del sector

La primera queja y principal es que no se cumplen las condiciones del convenio: “nos pagan por debajo del salario medio interprofesional, estamos contratados a media jornada cuando hacemos más de jornada completa. Además, la vida social. En este trabajo asumes que vas a trabajar festivos y demás, pero te aprietan mas aún, con lo que se hace imposible compatibilizar horarios, con lo que los trabajadores se queman muy rápido y, de ahí, la dificultad de encontrar personal.” - explica el instagramer.

La segunda se relaciona con el abuso, sobre todo de esas personas que Jesús considera lacra, esas personas que montan un negocio sin saber. Pero como el mismo reconoce, hay muchos pero por lo menos no son todos así, también hay hosteleros buenos.

Los titulares son la tercera queja. “Desde hace muchos años los problemas que tenemos se tapan con titulares de que no encontraban camareros. Este año, por ejemplo, que no encuentran gente cualificada y es todo mentira. No es que no encuentren, es que la gente por esos bajos sueldos no quiere trabajar. Si se les pagara como se merecen, encontrarían camareros profesionales.” - replica en cuanto a las quejas. Tiene claro que es imposible pretender tener un camarero profesional, contratado con un cargo que no le corresponde, ayudante de camarero, por 900 euros, así es imposible encontrar personal. “Corren cortinas de humo con titulares, pero es un secreto a voces.” - finaliza su explicación.

“Van a haber siempre malos empresarios y malos trabajadores, aquí no somos todos ángeles o demonios. La cosa es que los camareros no estén explotados, que los cuiden más, que tengan oportunidades de crecer, unas condiciones dignas y así tendrían a mas profesionales.” - reflexiona el camarero.

En sus redes sociales, @soycamarero, denuncia situaciones, algunas muy sorprendentes e impensables. La idea de contar lo que está padeciendo mucha gente en España no surge de él, sino de los seguidores que en aquel momento tenía. “Yo empecé en clave de humor solo contándole a mis seguidores como era un día detrás de la barra. Acabo llegando a mucha gente, las personas veían un altavoz en mi, como a mi me hubiera gustado que me hubieran dado voz.” - explica el influencer.

Como toda persona que se dedica a las redes sociales, el feedback no es siempre positivo. El entrevistado no para a leer todos los mensajes, aunque sabe que hay personas que no piensan como él, que no dicen cosas bonitas sobre él, pero tiene claro que si les ofende algo de lo que dice, es porque tiene algo de razón. “No suelo contestar porque sinceramente no me aporta que me pongan a parir, eso es rabia e impotencia de que tenemos voz. Los comentarios se quedan perdidos, no me paro a leerlo. Es verdad que no me paro, pero se que no le voy a gustar a todo el mundo. Si no quieres que algo se diga no lo hagas.” - asegura Jesús Soriano.

Cuenta con más de 650.000 seguidores en sus redes sociales. En su perfil específica que no es que falten camareros, sino que faltan buenas condiciones en muchos locales. “Si tuvieran que pasar auditorias o inspecciones, una gran cantidad de bares desaparecerían de España. Si no puedres ser empresario, porque no sbaes gestionarlo o no es viable, ciérralo, que solo se queden abiertos los que puedan ofrecer al trabajo lo que se merece, no el que sacrifica el tiempo de una persona para que un negocio funcione por dos duros.”

Entre sus publicaciones en redes, predominan las denuncias. Una de ellas tiene que ver con un acoso sexual, uno de los casos más feroces que ha tenido que vivir: “Era un cumpleaños, donde le decencia que buscaba camarera, pero después en los mensajes le decían que fuera desnuda sirviendo. No fue el único cas. Recuerdo que recibí capturas de más chicas con la misma oferta, y decían que rimero era un cumpleaños típico con amigos, amigas y novios y novias y cuando se fueran vendrían las otras camareras con estos detalles.” - explica a Carlos Moreno 'El Pulpo'. El caso se hizo viral y le llegó a llamar la guardia civil de Valencia para que denunciara el caso.

Pero no se trata del único caso: “hace poco recibí un mensaje con las normas que un empresario tenía hacia sus trabajadores, demasiado denigrantes: si llegaban media hora tarde, tenían que trabajar una hora de gratis, te descontaba dinero del bote, etc., eran trece mandamientos.” - cuenta. La publicación obtuvo la viralidad que reciben todas sus publicaciones y las condiciones cambiaron. Hace unos días recibió un mensaje de la misma persona dándole las gracias y mostrándole las nuevas condiciones del acuerdo, firmado ante gestores: contrato a jornada completa, horas libres, festivos, horas extras pagadas a parte.

Lo que empezó como un simple contar su vida, ha obtenido tanta repercusión que muchas personas utilizan su cuenta para denunciar su situación en las respectivas barras. “Al final faltan hosteleros y sobran manos empresarias.” - finaliza el influencer.