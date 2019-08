El alpinista Nirmal Purja cerca de batir el récord de coronar los 14 ochomiles

El mundo del alpinismo estudia con admiración e incertidumbre uno de los récords más impresionantes de la historia de esta práctica deportiva.

Al menos el que tiene intención de batir el escalador nepalí, Nirmal Purja. En tan solo tres meses ha conseguido coronar la cima de once de los catorce ochomiles.

Tiene 38 años. Y ahora, después de retirarse de su carrera como soldado gurkha de las fuerzas especiales del Reino Unido, ha emprendido un viaje tan atrevido como irracional.

My name is Nirmal Purja. Born in Nepal, raised in the Gurkhas & MADE/completed in the UK’s Special Forces; that’s my introduction. When I say I haven’t even started yet, believe me I mean it. The story will/must come out, I promise I will stay alive to tell you the real story��. pic.twitter.com/dHNqwhfYx2