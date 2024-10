La receta que propone una vecina de Gibraltar para acabar con el hambre a media mañana: "Te quedas traspuesta"

No hay nada en el mundo más gracioso que una persona que no intenta hacerse pasar por graciosa pero tiene mucha gracia.

Se llama Sonia de la Rosa y es una estrella de la televisión de Gibraltar. La gente del Peñón, ya saben Vds, tiene un peculiar inglés que mezclan con el español con acento andaluz. Los Llanitos tienen una forma de expresarse única en el mundo. Pues bien, Sonia de la Rosa se ha hecho viral por su receta de salmorejo en llanito con “one kilo pera tomato”.

Sonia hace las recetas desde su cocina, con su gorro de cocinera excepto cuando va a la peluquería que no se lo pone porque se le baja el cardado. Ah, y los labios, muy pintaditos.

TE PUEDE INTERESAR Una anciana andaluza cumple 90 años y no puede creer el regalo que le hace su familia: "Llorando"

Entre los jóvenes apenas se habla ya el castellano, pero Sonia mantiene su spanglish a rajatabla.

Ese “one kilo pera tomato” hay que mezclarlo con los otros ingredientes “mixing a lot”. “Very easy to do pero very nice”. “It´s similar al gazpacho pero is not the same”.

Sonia ha publicado libros como “Cooking with Passion” con su Christmas edition incluida. Y tiene mucho éxito. Su cocina es muy española, con platos tradicionales y de toda la vida del Señor.

Sonia

The best receta os Salmorejo you will see en tu vida listen to mi cúchame.

Sonia de la Rosa, es Vd wonderful.

ESTOS SON LOS BENEFICIOS PARA LA SALUD SI TOMAS LA RECETA QUE NOS PROPONE SONIA

Esta crema vegetal fría de origen andaluz y consumida, es realmente saludable para el cuerpo debido a los ingredientes de los que se compone: pan, ajo, tomate, aceite de oliva y vinagre.

La Universidad de Córdoba llegó a realizar incluso, hace algunos años, un estudio en el que se analizaron los ingredientes y proporciones que usaban más de un millar de restaurantes cordobeses en la elaboración de este singular plato.

De esta manera, se estableció que para obtener un salmorejo auténtico y perfecto de sabor y textura, los ingredientes y cantidades debían ser las siguientes: 1 kilo de tomates de pera, los cuales no hace falta pelar; 108 gramos de aceite de oliva, 197 gramos de pan, a ser posible de telera; 5,8 gramos de ajo y 9 gramos de sal. Todo ello se vierte en el vaso de una batidora y se muele perfectamente, hasta obtener una textura líquida y sin trozos de ingredientes. Lo ideal es servir con un punto de frío.

Además, ya dependerá de los gustos de cada uno, se le puede añadir taquitos de jamón, huevo duro picado, pequeños cuadraditos de pan tostado y, un toque fundamental, un chorrito de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra).

Eso sí, este plato está tan extendido dentro de la cocina popular, especialmente de la andaluza, que nos permite encontrar numerosas variaciones sobre esta receta original del salmorejo. Así, podemos encontrarnos con otros ingredientes como la remolacha, el melocotón, la cebolla, el huevo crudo, el pepino, o pimiento, entro otros. También es habitual encontrar un punto de vinagre mayor cuando se prepara de manera casera, lo que le confiere un toque diferente, aunque igual de exquisito.