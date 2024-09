La gran historia de Teresa Perales, la nadadora zaragozana que ha triunfado en París

La cámara subacuática, colocada en el fondo de la piscina de París, mostraba cuerpos de mujeres, cada una nadando en una calle. Cada una nadando como podía y puede. Alguna movía las piernas, alguna se impulsaba con el tronco, y una de ellas lo hacía solo con un brazo. La narración apostaba por la china, la gran favorita, pero nadie lo hacía por Tere.

Se daba por supuesto que esta vez no. No tocaba. Ya no tocaba medalla ni podio. Porque además, en 2021 sufrió una luxación aguda en el hombro y ahora nada solo con un brazo. No tocaba. Pero tocó.

Luis Munilla, que estaba narrando su medalla de bronce, se quitó su camiseta de periodista y bajó inmediatamente a darle un abrazo a la nadadora. A Luis Munilla, nuestro compañero en los Juegos Paralímpicos, le pasó lo que a todos. Que Teresa Perales no parece que necesite ni brazos, ni piernas. A Tere la mueve también en el agua su corazón.

La de Tere es la historia del día, pero merecería ser la de todos los días…