Aqua: el superyate de lujo propulsado por hidrógeno que no ha comprado Bill Gates

Cuesta 491 millones de euros, su nombre es Aqua y no contamina. Es un yate que no está al alcance de cualquiera.

Los rumores apuntaban a que el súper millonario Bill Gates habría decidido comprarlo -él sí que tiene ese dinero-, pero la empresa que ha diseñado la lujosa embarcación lo niega.

Bill Gates has bought the world's first hydrogen-powered superyacht, the AQUA, which is reported to be worth $644 million



▪️The construction of the yacht will be finished in 2024; the ship has the ability to travel 6.000 km on one fueling with a top speed of 17 knots pic.twitter.com/GjZLPmq9tY