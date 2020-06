Adiós al Segway: el vehículo de policías y turistas que no ha triunfado entre el público

La empresa americana Segway ha puesto fin a dos décadas de movilidad. Han llegado a la conclusión de que sus vehículos de dos ruedas nunca triunfaron entre el público.

Fueron como la antesala de los patinetes, que ahora campan a sus anchas en las ciudades de medio mundo.

Este curioso método de transporte fue diseñado y presentado en 2001 por un empresario e inventor estadounidense.

Steve Jobs, fundador de Apple, llegó a decir que este invento sería más grande que el del PC. Algunos lo llamaron el producto más publicitado desde el Apple Macintosh.

Puede que haya sido uno de los inventos más populares y reconocibles del siglo XXI. Sin embargo, no terminó de consolidarse como transporte en el mercado masivo.

Ganó popularidad entre los turistas. Pero, sobre todo, entre la policía en las grandes ciudades de Estados Unidos, Europa o Asia. Hasta la Guardia Civil se sumó a la moda.

Aun así, era muy caro, corría poco y su diseño no evolucionó. Todo esto no ha ayudado al éxito de Segway. Incluso uno podía llegar a perder el equilibrio montado en él.

No fueron pocos los usuarios que acabaron estampándose en el suelo por no poder mantenerse de pie en el aparato o no frenar a tiempo.

Su evolución artificial, los patinetes, son ahora los amos y señores de las principales capitales del mundo… Y parece que gozan de buena salud. Podemos decir que, de momento, han ganado la guerra.

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'.

