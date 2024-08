La pena de Luis del Val por las obras de la plaza de Santa Ana: “La España de las Letras y la Cultura"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en la plaza de Santa Ana de Madrid y las obras que van a realizar por las que van a talar 28 de los 54 árboles del entorno:

Audio





Algunas veces, por la noche, cuando vamos al Teatro Español, mi mujer y yo, a la salida, solemos ir a la Cervecería Alemana o a la Cervecería Santa Ana. Incluso en más de una ocasión, nos acercamos a tomar una copa al Villa Rosa, el tablao flamenco que tiene más de un siglo, como tiene más de un siglo la propia Cervecería Alemana, y el hotel Reina Victoria que, durante mucho tiempo, fue el hotel de los toreros que venían a Madrid a demostrar su arte en Las Ventas.

Y es que la plaza de Santa Ana, al final del barrio de las Letras, es compendio de cultura, y para demostrarlo allí se exhiben dos estatuas: la dedicada a Calderón de la Barca, y la que se erigió en recuerdo de Federico García Lorca. Los lugares donde residieron, a gusto o por obligación, Cervantes y Lope de Vega, se encuentran a menos de 500 metros.

Pues bien, en esta plaza, bella y llena de historia, la ampliación del parking va a convertirla en un solar inmisericorde, donde las palomas podrán cagarse sobre las estatuas de Calderón y de Lorca, sin una sombra, porque para arreglar el parking hay que sacrificar los árboles de una de las más bellas plazas de España. No me gusta hablar de asuntos locales, pero la deforestación de la plaza de Santa Ana me parece un problema que afecta al urbanismo sin sensibilidad, que ha asolado y asuela este país.

Algunas noches, a la salida del teatro Español, donde estrenaron Miguel Mihura, Rafael Alberti, Valle-Inclán, Jacinto Benavente, los Machado, los Quintero o Benito Pérez Galdós, mi mujer y yo nos acercamos a la Cervecería Alemana, y, como nos conocen algo -menos que a Raúl Del Pozo, por supuesto- nos sientan, a veces, en la mesa en la que se sentaba Ava Gardner, aquel animal cinematográfico al que, muerto de celos, vino a rescatar Frank Sinatra. Dentro de poco, desde esa mesa en la que se sentaba Ava Gardner, se contemplará una superficie de cemento sin árboles.

Y me extraña, que el alcalde Madrid, un hombre sensible y con cultura, consienta y sea cómplice de este hachazo a la Historia y a la tradición de una plaza, que no es solo de Madrid, sino plaza de la España de las Letras y de la Cultura. Pero vivimos tiempos en que los sonidos de la motosierra ahogan los sonidos de la poesía, del flamenco y de la apacible tertulia. Todavía tengo esperanzas en el alcalde de Madrid. Todavía. Y ojalá se cumplan mis esperanzas.

