Luis de Val: "Cuando en las ciudades no hay locales cerrados, la economía va bien"

Casi todas las semanas, si usted patea la ciudad en la que vive, observará que, en su barrio, o en el de al lado, o en la zona en que tiene su domicilio un amigo íntimo, ha cerrado una de esas tiendas de toda la vida. Un pequeño comercio, una verdulería, una mercería, uno de esos sitios donde podías encargar un marco a medida, o comprar unos pendientes, ese pequeño escaparate familiar, regido por una señora o un matrimonio, donde a los clientes les llamaban por su nombre. Cada día cierran 214 de esos pequeños comercios. Son autónomos. Algunas veces hasta tenían un dependiente. Y no van a volver a trabajar en ninguna otra actividad. Doscientos catorce. Cada día. Casi 1.500 a la semana. Unos 80.000 año.

Los que somos de letras, y no entendemos de macroeconomía, tenemos un termómetro de gramática parda, y es que, cuando en las ciudades no hay locales cerrados, la economía va bien. Y cuando, incluso en las vías principales, se ven tiendas cerradas, o carteles de traspaso, o liquidación por cese en el negocio, es que las cosas van mal. Y, según estos indicios, que el Instituto de Massachusetts rechazaría por poco científicos, la economía española va mal. Todos estos pequeños comerciantes son autónomos. Y sólo tenían ese medio de vida. Algunos han ido tirando de los ahorros, antes de tirar la toalla, y otros, posiblemente, se acogerán a la jubilación anticipada, con lo que se cargará más el lastre de las jubilaciones. A todos los autónomos nos han subido las cotizaciones. A mi hijo, a mi yerno, a mí. Y deberíamos estar contentos, porque cuando Sánchez hablaba de que iban a pagar más, los más ricos, vivíamos en la ignorancia de que éramos ricos. Pero Sánchez lo sabía y nos hemos enterado gracias a él. Deberíamos estar contentos por ser tan ricos, tan influyentes, tan poderosos, pero somos desagradecidos y no lo estamos y, por cierto, Presidente, no fumamos puros. Ni siquiera cigarrillos.

Me gustaría una escena del sofá con ese comerciante de toda la vida que ha cerrado, y la emotiva e interesante pregunta del Presidente, mientras el comerciante -siempre familiar de algún del PSOE, por supuesto- le responde que, menos mal que han subido las pensiones, y que le da las gracias, porque estaba harto de tantos años abriendo y cerrando la tienda.