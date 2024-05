Israel llama a consulta a sus embajadores en Irlanda y Noruega y advierte a España de "consecuencias graves"

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha llamado a consultas a los embajadores israelíes en Irlanda y Noruega tras el anuncio de que ambas naciones reconocerán el 28 de mayo a Palestina como Estado, y ha advertido a España, que anunció lo mismo poco después, de las "consecuencias graves" que tendría hacerlo.

“Irlanda y Noruega tienen la intención de enviar un mensaje a los palestinos y al mundo entero hoy: el terrorismo merece la pena", ha dicho Katz en un comunicado, en el que en un tono similar al adoptado en estos últimos meses de guerra en Gaza, dijo que reconocer a Palestina equivaldría a "recompensar a Hamás".



Por ello, Katz ha ordenado el regreso a Israel de los embajadores israelíes de Dublín y Oslo para "consultas urgentes", después de que el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunciara que su país reconocerá a Palestina como Estado independiente el próximo 28 de mayo.



Poco después hicieron el mismo anuncio los jefes de Gobierno de Irlanda, Simon Harris, y de España, Pedro Sánchez, pero este último lo hizo después de que Katz informara de la llamada a consultas de los embajadores en Oslo y Dublín.



No obstante, Katz llegó a advertir de que habrá "consecuencias graves" si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino.



"El desfile de estupideces irlandés-noruego no nos disuade, estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos con la eliminación de Hamás y el regreso de los secuestrados. No hay objetivos más justos que estos", ha concluido Katz.



Según dijo Støre este miércoles en una rueda de prensa en Oslo, "no puede haber paz en Oriente Medio sin que Israel y Palestina tengan su propio Estado, es la única solución real al conflicto".



El primer ministro noruego sostuvo que la división entre Israel y Palestina debe basarse en las fronteras anteriores a junio de 1967