Luis del Val, sobre Pedro Sánchez: "Pretende ser presidente de la III República Española"

Estoy plenamente convencido de que Pedro I, el Mentiroso, no sólo quiere ser investido presidente del Gobierno, sino que pretende ser presidente de la III República Española. Por eso, lo de la Amnistía, el referéndum y, a continuación, la proclamación de la Republiqueta Independiente de Cataluña, no sólo no le molesta, sino que le allana el camino.

La situación en España ha llegado a tal punto de esperpento que a un cargo federativo, que cometió una falta de educación y cortesía, con un piquito de medio segundo, la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel, mientras a los responsables de un golpe de Estado, que tuvo sobresaltada a toda una región, y a todo un país, que causó destrozos y lesiones personales, que tuvo en jaque a los Cuerpos de Seguridad, y cuyos responsables fueron condenados por los tribunales, a esos, se les intenta pedir disculpas por lo que hicieron a través de una Amnistía, de la que los muy discretos jerarcas del Poder Judicial, ayer no dijeron nada.

Pues algo tendrán que decir por qué este Gobierno está en funciones, y un Gobierno en Funciones, según la Ley 50 de 1997, Artículo 21, dice, en su apartado, 5 que no puede b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Y, en el apartado 6, que las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones.

¿Cómo va a legalizar lo que hoy es ilegal, o sea, la Amnistía? ¿Con una orden ministerial? ¿Con una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Manresa? Pues tendrá que ser con una Ley, que un gobierno en funciones no puede tramitar. Y, luego, el Artículo 8 de la Constitución dice: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. En cierta ocasión, comentó Pedro I, El Mentiroso, en un extraño arrebato de sinceridad:

“¿De quién depende la Fiscalía?… Pues eso”. Remedando su facundia, podríamos decir: "¿De quién dependen las Fuerzas Armadas a las que el artículo 8 ordena defender la integridad territorial de España y su ordenamiento Constitucional? ¿De quién dependen?" Pues eso, don Pedro.