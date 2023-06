Luis del Val, sobre el delegado del Gobierno en Madrid: "Además de despreciable, fue torpe y presuntuoso"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de Herrera en COPE en las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, sobre Bildu:

Ayer, cuando Francisco Martín Aguirre, despreció a las decenas de miles de españoles que llevan una pulsera con los colores de la bandera de España, me pareció despreciable. Horas más tarde, cuando intentó disculparse, además de despreciable, me pareció torpe y presuntuoso, porque en lugar de pedir disculpas se ratificó en que todo español que lleve una pulsera con la bandera de España, no solamente es de derechas, sino de una derecha desleal. No como los de Bildu, brazo político de quienes mataron a 123 personas solo en este Madrid, donde él es un indigno delegado del Gobierno, y a cuyos asesinos y admiradores ensalza, olvidándose de los centenares de víctimas que provocaron.

A mí me ha ofendido. Y mucho. Porque un amigo de mi padre le regaló una de esas pulseras, y mi padre la llevaba. Y no era un patriotero. Fue un patriota, nacido a principios del siglo pasado, al que le mandaron a una guerra provocada por sectarios de izquierda como usted y sectarios de derecha -que también los hay y los ha habido- y se pasó tres años de su vida por los hospitales de campaña, dando su sangre. No por heridas de bala, no, dando la sangre que corría por sus venas para que los soldados heridos del cercano frente pudieran salvar la vida, fueran del bando que fueran. Y se trajo una medalla, y unas tremendas ganas de olvidar.

Y cuando usted le llamó patriotero de pulsera, se me revolvieron, lo que Miguel Hernández llamaría los cojones del alma, porque hace falta ser estúpido y maniqueo para insultar al que lleve la bandera de su patria, esté vivo o muerto. ¿Y los policías que le defienden y le escoltan a usted, qué son? ¿Patrioteros de gorra de plato? ¿Y los guardias civiles y los militares que nos protegen, son patrioteros de bocamangas o de solapa, según dónde lleven la bandera española? Somos diferentes. A mí me gusta mi bandera, y a usted, no. Yo no sé donde vive; en cambio, usted, levanta un teléfono y sabrá dónde vivo, y donde viven mis hijos y hasta lo que pago a Hacienda. Pero no tengo nada que ocultar. Y repetiré que es usted despreciable y torpe, delante de su abogado y de un juez. Porque si no me callé con algún que otro gobernador civil de la Dictadura, no me va a callar un intolerante y sectario como usted.