Luis del Val, sobre la crisis del PP de Madrid: "El presidenciable trata de sacudirse a Díaz Ayuso"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los problemas internos del PP de Madrid y la dirección nacional:

Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Para una síntesis brillante hace falta mucho talento. Y el ilustrador y humorista José María Nieto va sobrado de talento y, prueba de ello, es la viñeta que publica en el ABC de hoy. Un enanito está bajo la suela del zapato de una giganta. El enano le está pegando hachazos al tacón. Cuando culmine su tarea, la giganta es seguro que se caerá, tan seguro como que el enano será aplastado por la suela del zapato que ha roto. Si tienen dudas de quién es el enano y quién es la giganta, pueden leer, al lado, el magnífico artículo de Ignacio Camacho.

Se me ocurre otra viñeta que le brindo a Nieto, renunciando a los derechos de autor. El PP es un árbol de grueso tronco. Una de las ramas sólidas es Isabel Díaz Ayuso. Sentados sobre esa rama están Pablo Casado y Teodoro García Egea. Y Teodoro, cumpliendo las órdenes de su jefe, procede a serrar la rama sobre la que están sentado. Sí, sí, por la parte interior por supuesto. Y, en cuanto termine de serrar... la rama y los que están sentados sobre ella se irán a hacer puñetas.

Me parece que era Emilio Romero quien decía que una viñeta o un chiste gráfico vale tanto como un editorial. ¡Ah! Por supuesto, que si hay batalla la ganará Pablo Casado. Seguro. Cuando el aparato de un partido se pone en marcha lo devora todo. Victoria asegurada. Pirro también ganaba batallas, pero algunas eran tan desastrosas, que de ahí viene lo de victoria pírrica.

No les molesten, ni llamen a Génova. Están muy entretenido. El presidenciable se ha distraído con batallas internas, y trata de sacudirse a Isabel Díaz Ayuso como se sacudió a Soraya Sáenz de Santamaría. Y lo logrará, claro. Pero esta muestra de empecinamiento, soberbia e infantilismo proyecta una imagen que no es la mejor para la siguiente etapa, y la etapa siguiente de un presidenciable es la de ser presidente. Bueno, no siempre. Hay presidenciables que se han quedado en el camino y se han convertido en ex-presidenciables. Y aquí ocurre como en el fútbol, que al cabo de unos meses todo el mundo sabe quién ganó la Copa, y nadie se acuerda del que fue subcampeón. Parece que, en el PP, al presidenciable le tira más jugar la final que ganar la Copa".

Audio





También te interesa

Luis del Val: "Somos un país donde la sangre ni se compra ni se vende"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado