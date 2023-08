Luis del Val, sobre el asesinato de Villavicencio: "Es una de esas atrocidades que repugnan a cualquiera"

Luis del Val pone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la posición de los partidos de ultraizquierda que no han condenado el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio y han guardado silencio al respecto.

En gran parte de los asesinatos existe una etiología que argumenta la consecuencia: la avaricia, la venganza, la ira, el resentimiento, o la obscena soberbia, que es el protagonista de la mayoría de los asesinos de machos contra la que creen hembra de su propiedad. Pero siendo todos brutales, el más grosero es el asesinato por pretendidas razones políticas o terroristas.

Matar a un candidato en Ecuador, porque no te gusta lo que vaya a hacer, o matar a un ingeniero que trabaja en una central nuclear, porque a ETA no le gustaban las centrales nucleares, es una de esas atrocidades que repugnan a cualquier ser humano, excepto a los egoístas, los tontos, los insensibles, los asesinos y sus admiradores.

No he echado en falta que Bildu, como partido político, condenara la acción, porque a lo peor está involucrado en algún homenaje a cualquier asesino que acabe de salir de la cárcel, pero excepto el Gobierno en funciones, y el PP, ningún otro partido creo que haya manifestado una condena específica.

Me imagino que el dolor que sufren ha sido tan hondo, la ferocidad manifiesta tan apabullante, que están abatidos y sin ganas de hablar. Que nadie piense que es que están tan ocupados, en el juego de las sillas del Congreso, que consideran queese sanguinario ataque a la democracia, en un país hermano, no tiene importancia para ellos. De ninguna manera.

La solidaridad internacional de los separatistas catalanes es incuestionable, y por eso iban a ver a Putin, y mantienen -con cargo al dinero de los contribuyentes- más de 20 embajadas por todo el mundo, bueno… hasta tienen una embajada en Senegal. Sí, Senegal. Lo de Ecuador les ha debido dejar consternados. Y los de Sumar, Podemos y demás familia de ultraizquierda, estarán postrados. ¡La preocupación que tenía uno de ellos en informarnos, por ejemplo, que los venezolanos comían todos los días! Y algunos líderes, como Zapatero, se encontrarán consternados, sujetándose las ganas de subirse a un avión e irse a Ecuador.

Prefiero creer eso, porque me abrumaría llegar a la conclusión de que están mudos, debido a que su pancismo narcisista, les obsesiona, y les nubla incluso la elemental cortesía de unas palabras de condena. No, no pueden ser tan burdos y tan egoístas. Ni tan tontos, tan tontos, como para que se lo notemos los demás.

