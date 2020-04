Luis del Val: “Seguro que paramos de inmediato el coronavirus si Junqueras se va a su casa”

Hay maniobras humanas que son observadas con cierta condescendencia, e incluso admitidas, como lo que podríamos denominar pecados veniales, pero que, en situaciones extraordinarias, repelen e incluso indignan. Por ejemplo, el criado del Prófugo, el Inhabilitado Torra, mientras las trágicas circunstancias atoran los cementerios, y los catalanes mueren a cientos, él se preocupa de que, antes de que los esforzados miembros del Ejército lleguen a las residencias de ancianos de Cataluña, él, antes, ha contratado a una empresa privada que, sin garantías, ha desinfectado los edificios, no por el bien de los residentes, sino que para el Ejército, cuando llegue vea que todo está como los chorros del oro.

Efectivos del UME trabajan en la desinfeccion de la residencia Los Sauces, de Sant Boi del Llobregat (Barcelona), este lunes. EFE/Alejandro García

El criado del Prófugo está muy interesado en aparentar lo bien que funciona Cataluña, pero ordena la reincorporación de sanitarios enfermos, a los siete días, sin someterles a un test, en caso de necesidad. Es decir, no sabemos si personal de hospitales se reincorpora sin saber si está o no curado, si pone en peligro su vida o si puede contagiar a sus compañeros. Eso sí, cuando las fuerzas del Ejército llegan a las residencias, se quedan asombradas de lo limpias que están, esas residencias donde, antes de que al criado del Prófugo le diera un ataque de limpieza, se llevaron la vida de más de 700 ancianos en Cataluña.

EXCARCELAR A JUNQUERAS

Pero el criado del Prófugo no está solo. Su sostenedor, Miguel Iceta, estimulado por el esfuerzo de miles y miles de catalanes dispuestos a luchar contra la pandemia, no ha dudado en sumar sus fuerzas, y ha presentado una propuesta para que los condenados de secesión en prisión sean llevados a su casa, para cumplir allí el confinamiento, medida que, sin duda, de llevarse a cabo, hará disminuir de manera considerable la mortandad. ¡Qué digo de manera considerable! Si Oriol Junqueras, en lugar de estar en la cárcel, está en su casa, seguro que el coronavirus se para de inmediato y a Miquel Iceta, por favor, que le impongan alguna medalla al mérito Sanitario por su afortunada idea.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en un permiso de prisión para dar clases. EFE/Susanna Sáez/ArchivoSusanna Sáez

LOS DATOS DE LOS FALLECIDOS

Claro que, en todas partes cuecen habas y en Castilla-La Mancha a calderadas, porque parece que esto de la aritmética se nos da francamente mal, y a la hora de contar muertos nos hacemos un lío, y en vez de setecientos son cerca de dos mil. No sólo en Castilla-La Mancha. Hay órdenes del Ejecutivo para que no contemos como muerte por coronavirus al que no se le ha hecho el test, como si eso fuera a resucitarle o a consolar a la familia. En lugar de ocuparse de eso muevan el culo y miren a ver si traen los test, que desde que están viniendo creo que tocamos a un par de ellos por contribuyente.

EL SALARIO BASE DE IGLESIAS

Pero la palma se la lleva ese ejemplo de Superman que se salta la cuarentena, llamado Pablo Iglesias. Quiere parar el virus con la renta básica universal. Bien. De eso se ha hablado en todos los países. Se impuso en Alaska. En Finlandia funcionó durante dos años, en 2018 y 2019, y ya la han quitado. ¿Es ahora el momento de imponer una norma muy discutida que sólo funciona en Alaska? Mientas la gente se juega la vida, siempre hay quien sólo piensa en las próximas elecciones.