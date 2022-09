Luis del Val: "Según confesión propia, el presidente del Gobierno apenas tiene poder"

Confieso que, ayer, me enganché al debate con pesar y aburrimiento, tanto, que atendí un par de llamadas de teléfono, e incluso alargué la charla, pero al término me entró una grave preocupación, por dos razones. La primera es que la tabarra va a proseguir durante año y medio, cada día más intensa, en una representación teatral que llama a la confusión, porque el presidente del Gobierno culpa de todo lo que sucede al líder de la oposición, y el líder de la oposición parece el presidente del Gobierno.

Y segunda, y mucho más importante, es que, según confesión propia, el presidente del Gobierno apenas tiene poder. Según le escuché se encuentra, como decía el refrán, “sin padre, ni madre, ni perro que le ladre”. Bueno, siempre puede organizar una reunión con gente elegida, donde haya un perro que pueda darle un lametón, pero la situación, según detalló él mismo, parece angustiosa.

Las emisoras de televisión y Radio, y los periódicos, le atacan a él y apoyan a Feijóo. Los periodistas obedecemos a nuestros amos. Las grandes empresas apoyan a Feijóo. Los bancos y las eléctricas apoyan a Feijóo. Y así, sin poder, contra todos, es capaz de poner en peligro el gas que viene de Argelia, de endeudar al país con cantidades exhorbitantes, de indultar a quien le da la gana, y de permitir que el idioma español se prohíba en las escuelas de Cataluña. Ni en Escocia, que tienen historia, y reyes, y tradición, se les ocurriría expulsar el inglés de las aulas. Sin apenas poder, contra todos, podrá multar a los farmacéuticos que le nieguen la píldora abortiva a una niña de quince años con 90.000 euros. Han escuchado bien: 90.000 euros. Vamos, mejor cerrar la farmacia. Ni siquiera les proporciona, como a los médicos, la presunción de tener conciencia. Sin apenas poder, contra todos, si un pastor mata a un lobo, por defender sus ovejas, puede ser condenados a dos años de cárcel. Eso, sin poder. Me molesta y me preocupa que Feijó tenga tanto poder como le atribuye Pedro I, El Mentiroso, pero si este presidente, con todo en contra, y contra todos, ha sido capaz de llevar a cabo acciones tan sorprendentes, me aterra lo que puede llegar a hacer el día en que algún periódico, alguna emisora de radio, algún periodista se ponga de su parte. Me lo imagino con un poco, sólo un poco más de poder, y me entra no sólo miedo, sino pavor.