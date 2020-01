Luis del Val: “¿Qué le hace pensar a Tomás Guitarte, el diputado de Teruel, que Sánchez no le ha mentido?”

La frase más brillante que he oído en este programa la ha pronunciado Antonio Naranjo, un poco después de las siete y media, cuando ha dicho que para que Teruel exista va a tener que desaparecer España. Y, en efecto, el voto del diputado de Teruel es del que depende la investidura de Pedro Sánchez, que lleva en su programa, no sólo el desequilibrio entre los secesionistas y el resto de los españoles que pacientemente callan y pagan impuestos, sino que amenaza con acatar las exigencias violentas que les llevaron a la cárcel a algunos de los golpistas.

El gobierno de Pedro Sánchez no va a poner en funcionamiento las minas de carbón, cuyo cierre ha arruinado Teruel, al contrario, subirá impuestos -también a los turolenses- para financiar placas solares y aspas eólicas que a las empresas les producen beneficios, gracias a que los contribuyentes les ahorremos que ellos hagan inversiones. Las hace el Gobierno con nuestro dinero.

No conozco a Tomás Guitarte, el diputado de Teruel, pero me imagino que será una buena persona como es cotidiano en esa tierra. Ahora bien, si él prometió la Constitución con la fórmula y la intención de que no haya dos Españas, con el acuerdo que ha llevado a cabo el PSOE con Esquerra, no sólo no va a tener desigualdad en la primera parte, sino que se va a encontrar con una España más pequeña y más troceada en la segunda. Y no sé lo que le ha prometido Pedro Sánchez, pero en el segundo puesto mundial de mentirosos está Donald Trump, en el tercer puesto, Boris Johnson, en el cuarto puesto está Putin, y en el primer puesto, el campeón de los políticos mentirosos, se encuentra Pedro Sánchez, que ya empezó a mentir temprano con su falsa y fraudulenta tesis doctoral. ¿Qué le hace pensar a Tomás Guitarte que a él no le ha mentido?

Una de las novelas de Miguel Delibes, escrita al rebufo de la Transición, se titulaba “El disputado voto del señor Cayo”. Ahora estamos en el disputado voto del señor Guitarte. Y no voy a caer en la tentación de indicarle lo que tiene que votar, porque es mayor de edad, tiene una organización detrás y me imagino que actuará según su conciencia, pero nunca nadie, sin una trayectoria política detrás, ha estado tan observado y su voto puede ser tan trascendente. Eso sí, con la rendición ante los secesionistas catalanes y los astutos peneuvistas, Teruel no sólo será irrelevante, sino todo Aragón, y el resto de España. Claro que Teruel podría seguir la carrera que ha emprendido el alcalde de León y declarar la República Independiente de Teruel. No exagero, me conozco la historia de España bastante bien, porque he leído mucho y porque he escuchado a mis mayores, que la vivieron. Y ya sólo falta un detalle, que sería definitivo, y es que Cartagena se declare cantón independiente de Murcia para que esto se parezca bastante a 1934. Hombre, espero que los de Cartagena no repitan la tontería de bombardear la ciudad de Murcia. Eso sí, Teruel existe mientras todo, incluido Teruel, se va desmoronando ante la pasividad de unos, la complacencia de otros, y la indiferencia de casi todos.