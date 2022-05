Luis del Val: “Pedro I, El Mentiroso, ha convertido la Abogacía del Estado en una criada para todo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las acciones que lleva a cabo Pedro Sánchez para satisfacer a los nacionalistas:

Audio













Pierdan toda esperanza. Y no se dejen engañar. Me refiero a los españoles y catalanes que no son secesionistas -y que son mayoría en Cataluña- pero que son acusados y perseguidos por la minoría sectaria que ordena y manda allí. Pedro I, El Mentiroso, les ha vuelto a traicionar, hace menos de un par de meses, y ha ordenado a la Abogacía del Estado que inste a los Tribunales encargados de aplicar el derecho a recibir el 25% de la enseñanza de sus hijos en castellano, a que no lo hagan, que no preocupen porque se cumpla la Ley, que ya lo harán los sectarios nacionalistas al curso que viene. O al otro.

Ustedes se han gastado su dinero, han pagado abogados, se han significado para ser perseguidos en esa futura dictadura, y han ganado en los tribunales, pero Pedro I, El Mentiroso, ha convertido la Abogacía del Estado, en una criada para todo, a tiempo completo, y les ha ordenado que hagan lo que puedan para que no se cumplan las sentencias de los tribunales. Como hizo con el indulto de los delincuentes; como intentó hacer con la Guardia Civil, pero convertir a un coronel como Pérez de los Cobos en una chacha a tiempo completo es más difícil, por no decir, imposible. Hacen falta más Marlaskas y con bastante más cuajo. Pero pierdan toda esperanza y no se dejen engañar con lo del espionaje y el teatrillo de los teléfonos, que son como los dramas de mentira de aquellas canciones de Pimpinela. Ni los secesionistas dejarán de obtener lo que pidan, ni El Mentiroso dejará de concederlo, porque en el fondo, creo que está por el objetivo, y, desde luego, como no es tonto no va a adelantar las elecciones, que en estos momentos sería como si un tenista desprestigiado quisiera adelantar el partido contra Carlos Alcaraz.

Imagino que en Andalucía los socialistas llevarán al Mentiroso a la campaña para que explique la supremacía de los secesionistas sobre los miles de andaluces que viven en Cataluña. Pero, insisto, pierdan toda esperanza, porque están dejados de la mano del Gobierno. Miren: lo único que nos iguala a su abandono y a su persecución y a su acoso es que, vivamos en Cataluña, en Sevilla o en Zaragoza, hoy todos pagaremos la luz un 300% más cara que hace un año. Pero no se preocupen. El Mentiroso dijo que pronto estaría a precios del año 2018. Palabra del Presidente.