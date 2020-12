Luis del Val: "Para Monedero los oyentes de Herrera son “energúmenos, machirulos, cortijeros y violentos""

Luis del Val pone uno de los focos de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los insultos de Monedero a los oyentes:

"La bota totalitaria, la que aplasta los derechos individuales, no se presenta de repente, sino que viene disfrazada hasta que llega la metamorfosis y pisotea las leyes, con la misma resolución con que las que triturará el libre albedrío. Es totalitario desterrar el idioma español de Cataluña y Baleares, no por el idioma, sino porque anula el derecho de los ciudadanos que viven allí de usarlo. Es totalitario y absurdo exigir a un médico o a un abogado que para llevar a cabo un trasplante de corazón o estar ante los tribunales, tenga que dominar el catalán. Y es perjudicial para los ciudadanos de ese territorio, sean secesionistas o no, porque les privará de excelentes profesores, de técnicos relevantes, que no estarán dispuestos a que su conocimiento y su experiencia sean sometidas a la exigencia de otra lengua. Que un Einstein europeo, que domine el español, pueda ser contratado por cualquier universidad española, pero no por una catalana, si no aprende antes catalán, les parecerá ridículo y perjudicial para los alumnos, pero al totalitarismo no le importan los ciudadanos, porque el buen totalitario sabe lo que necesita el pueblo.

Es totalitario, que entre las 17 autonomías, Cataluña se lleve la parte del león, y queden migajas para repartir entre los pobres de las otras 16, exceptuando el País Vasco, que ya se ha quedado con una buena tajada con los impuestos que controla. Y es totalitario, en medio de ese disparate que, encima, se persiga a una comunidad, la de Madrid, que es la que más aporta a ese fondo, y se le intente aplastar.

"Borrachos, señoritos, mentirosos, machirulos"

Y, por cierto, quisiera advertir a los cientos de miles de personas que escuchan este programa que, según Juan Carlos Monedero, todos ustedes son “energúmenos que no soportan la libertad ajena, machirulos, cortijeros, violentos, integristas, racistas, algún que otro pederasta con o sin alzacuellos, puteros, borrachos al volante, señoritos, falangistas, palqueros de fútbol, mentirosos, aprovechados…”. Todo eso salió de la boca de este profesor universitario. Lo que aguanta nuestro compañero Naranjo. Mi agradecimiento a quienes nos escuchan, sobre todo a los más de 200.000 nuevos oyentes, y siento el disgusto que habrá sufrido este gran insultador, que llama, a los tiranos de Venezuela, libertadores".

