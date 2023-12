Luis del Val: “El mayor periodo de estabilidad y prosperidad de España de los últimos 150 años”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en la Constitución Española cuando cumple 45 años y en uno de los padres de la Carta Magna:

Ayer pasé el día en Zaragoza. La Diputación General de Aragón ha querido rendir homenaje a uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros, y ha creado un galardón que lleva su nombre.





Gabriel Cisneros nació en Tarazona, el mismo pueblo en el que nació el gran actor Paco Martínez Soria, y supe de él a través de los brillantes artículos que escribía en el diario 'Pueblo', en plena dictadura, donde ya apuntaba la necesidad de una Transición que nos llevara a parecernos a los países de Europa.

Los pistoleros de ETA intentaron secuestrarle, en 1979 -seguramente por haber trabajado por las libertades de España- pero él se resistió, forcejeó e intentó escapar. Los pistoleros, frustrados en su intento, le dispararon. Una bala le penetró en una pierna y, otra, en el estómago. Logró que no lo secuestraran, pero la bala en el estómago secuestró su salud y no murió muy mayor.

Fue encausado por este intento de secuestro uno de los secuestradores de ETA, un tal Arnaldo Otegi, pero no lo condenaron por falta de pruebas. Estas cosas ya saben que no se explican en las escuelas, y por eso, por ignorancia, algunos de las nuevas generaciones piden que se cambie la Constitución, porque ellos no la han votado.

El mayor periodo de estabilidad y prosperidad de España de los últimos 150 años

José Angel Biel, que fue uno de los diputados de las Constituyentes, en nombres de todos los aragoneses que estuvieron en las Cortes del 77, dio las gracias, y recordó que él tampoco había votado la Ley Hipotecaria, pero que pagaba los recibos de la hipoteca.

Eso fue ayer, y, hoy, #DíaDeLaConstitución, una de las pocas Constituciones de Occidente que se han votado, por cierto, y en Cataluña, los que se acercaron a las urnas la aceptaron el 90%. El mayor periodo de estabilidad y prosperidad de España de los últimos 150 años.

Los secesionistas, que siguen siendo minoritarios en Cataluña, intentan abrir una brecha con la entusiasta colaboración de Pedro I, El Mentiroso, para pasar a no se sabe qué.

Los conservadores, que han observado las normas constitucionales con respeto, son calificados de extrema derecha. Y socialistas, comunistas y secesionistas, se unen en una especie de Frente Popular, cavando cada día más, y mirando tanto al pasado, que es probable que emporquen el futuro de una generación, que cree que las democracias lo aguantan todo. Y nunca fue así.





