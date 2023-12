Luis del Val: “Zapatero sabe que vamos de progresismo en progresismo hasta el capitalismo final”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero tras la primera reunión entre Junts y PSOE en Ginebra:

A mí me reconforta mucho cuando aparece Zapatero en España, porque suele estar casi siempre en un avión que va a Venezuela o que vuelve de Venezuela. Se sospecha que es el mediador de Maduro, ese dictador tan simpático, y que ha inventado el turismo del no volverás, porque uno de cada tres venezolanos ha salido del país y ya no ha vuelto. Ocho millones de personas.





ETA logró que se fueran del País Vasco cerca de 200.000, muy por debajo, y eso que tuvo que asesinar a más de 800 ciudadanos y, de uno en uno, o de dos en dos, a veces media docena a la vez, procedimiento artesanal, y que da mucho trabajo.

Zapatero sabe que vamos de progresismo en progresismo hasta el capitalismo final

Por eso, por la categoría de sus asesorados en mediaciones, me ilusiona mucho lo que va a decir ese gran intelectual llamado Zapatero. Y no suele defraudar a su afición de la que formo parte, y, ayer, nos descubrió que los partidos políticos son entidades privadas. En Venezuela a las entidades privadas las nacionalizan, y en España, a las entidades que creíamos públicas las privatizamos.

Dentro de poco, sabremos los componentes del Consejo de Administración del PSOE y su paquete de acciones. Y es que Zapatero sabe que vamos de progresismo en progresismo hasta el capitalismo final. Prueba de ello es que en las negociaciones con el cobarde Prófugo lo que más calienta los ánimos ya no es la amnistía, que se da por hecha, sino el perdón de la deuda y que los impuestos de Cataluña se queden en Cataluña.





Eso es bastante progresista, y don Salvador Illa, aquel ministro de Sanidad que creó un comité de expertos que nunca existió, avanzará en el progresismo y defenderá que, dentro de Barcelona, por ejemplo, los impuestos que pagan los de Vallvidrera Tibidabo y los de Pedralbes, Sarriá, que son los más ricos, se queden en su zona, y que los que viven en Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, que son los más pobres, se administren sus escasos impuestos.

O sea, cuando podamos despachar a la nada progresista, Ayuso, de Madrid, y llegue el progresismo socialista, el dinero que se recaude en la Castellana, y el barrio de Salamanca, se quedará en esas zonas, mientras Puente Vallecas y Usera, donde la renta son las más baja, tendrán que administrarse lo poco que recauden. A este socialismo progresista no lo va a conocer ni la madre que lo parió.





La opinión de Carlos Herrera sobre el mediador entre PSOE y Junts





En esa primera reunión entre PSOE y Junts se ha establecido que el salvadoreñoFrancisco Galindo Vélez asuma la figura de mediador entre ambos partidos.

Una medida que no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a Carlos Herrera que este lunes en su monólogo de las 8 de la mañana en 'Herrera en COPE' hacía referencia a esta persona y lo que supone su figura