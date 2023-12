Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en la figura del mediador internacional que el Gobierno necesita para negociar con Junts y también con ERC:

Se nota que esto de los mediadores internacionales va a más. Cuando el cobarde Prófugo exigió un mediador internacional, Pedro I, El Mentiroso, se negó categóricamente al esperpento, pero fiel a su palabra cambió de opinión, en ese duro oficio que consiste en hacer de la necesidad virtud, tal como entienden la virtud los que poseen conceptos confusos.









Superada la prohibición, si el cobarde Prófugo tiene su mediador internacional, no iban a ser menos los delincuentes condenados -y más tarde indultados- de Esquerra Republicana, que también tendrán su mediador internacional. Aquí si vas a una reunión y no acude un mediador internacional, parece que te han dicho que vas a un restaurante de cuatro tenedores y resulta que te comes un perrito caliente, de pie, en un kiosco.

Mi mujer y yo estamos pensando si en la Nochebuena, o en la comida de Pascua, tendríamos posibilidades de contratar a un mediador internacional, porque igual mi suegro y yo empezamos a discutir, y nunca se sabe. Lo malo es que no hay páginas amarillas de mediadores internacionales, y El Corte Inglés, por ahora, no trabaja el sector.

Me extraña que los de Telefónica, que son tan internacionales, no hayan llamado a un mediador internacional para los 5.000 despidos que plantean, tal como está de entusiasmada la afición negociadora. Hay que reconocer que en los convenios colectivos entre sindicatos y patronal, pones un mediador internacional y, seguramente, evitaríamos los prólogos de ripios, y las pancartas esas de “Patrón, tacañón, trabaja de peón”.

Con un mediador internacional las rimas serían más selectas o no habría pancartas. Tal como está el panorama, la Universidad de Barcelona podría crear la Facultad de Ciencias de la Mediación Internacional, sólo para estudiantes europeos, porque un estudiante de Reus no podría ser contratado como internacional.





Otra cosa sería uno de Zaragoza o de Cáceres, porque si el separatismo va adelante, al ser de otro país, podrían ser mediadores internacionales. Todo esto podría provocar sonrisas, pero en vísperas de un acontecimiento que fue lo mejor que le sucedió a España en todo un siglo -y sin mediadores - induce a la melancolía, pero antes combativos que tristes, porque a los melancólicos siempre los pisotearon los cínicos y los canallas.





