Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y sus 'tretas' en la filtración de los datos de supuesto fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid,

Arcadi Espada, en su artículo de El Mundo, se extraña de que no le hayan pedido a Isabel Díaz Ayuso, además de la dimisión como presidenta, la dimisión como novia. Siguiendo esa vía, creo que llega el momento en que le pidan voto de castidad, con objeto de desvelar cualquier sospecha.

Las feministas militantes de izquierda no protestarían, porque las mujeres que no son de izquierdas no merecen ningún derecho. Esa intromisión en la vida privada es tan canalla como que, cuando se supo que el piso en el que vivía en Pozuelo de Alarcón, el que luego llegaría a presidente del Gobierno, se lo había comprado su suegro, con las ganancias proporcionadas por dos saunas, que estimulaban encuentros sexuales, le hubieran pedido a Pedro Sánchez -antes de hacerse acreedor del título de Pedro I, el Mentiroso- que dimitiera como yerno.

Pero la privacidad ya no existe y, ayer, la mentirosa ministra de Hacienda, Excelentísima Señora doña María Jesús Montero Cuadrado, empezó con una mentira: que se había enterado por los medios de comunicación del expediente invocado por la Agencia Tributaria al novio de Díaz Ayuso.

Mentira, porque los medios nos enteramos por ella, que tiene información privilegiada, y no se publicó hasta casi cinco horas después. Y, tras la mentira, pasó a la injuria, dando detalles del piso comprado con las comisiones del novio. No está comprado. Hay una entrada y una hipoteca, como hacemos la mayoría de los ciudadanos de este país. Los que compran al contado, en dinero físico, son Koldo y los cuarenta mil ladrones.

Según el Código Penal, injuria es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. O sea, lo que llevó a cabo la Excelentísima Ministra de Hacienda, señora doña María Jesús Montero Cuadrado, que asciende en su carrera, y de mentirosa ha pasado a injuriadora, y a sospechosa de hollar y pisotear el derecho a la privacidad.

Airear los informes de los inspectores es tan infame como si laministra de Sanidad, dijera que la esposa de tal político tiene sífilis y que dónde la habrá pillado.

Y, encima hoy, la inconstitucional amnistía se aprobará con los golpistas mirándose a cara de perro. La maravillosa convivencia que nos anunció Bolaños. Y falta lo de los viajes a la República Dominicana.





