Luis del Val: “La mentirosa ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene días o tiene fobias”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la denuncia de la Fiscalía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por supuesto fraude a Hacienda:

La mentirosa ministra de Hacienda, excelentísima señora doña María Jesús Montero Cuadrado, tiene días o tiene fobias. Un día, cuando se informa de que los empresarios que recibieron 200 millones de ayuda del Gobierno, tienen contratada con sueldo a la esposa del presidente del Gobierno, se enfadó muchísimo, se le tensó, peligrosamente, el músculo esternocleidomastoideo, que parecía que el cuello se le convertía en una soga de amarre, y declaró, muy enfadada, que meterse con la familia de los políticos era una canallada.





Ayer, antes de que ningún medio de información diera la noticia, anunció, con gran satisfacción, que un ciudadano particular, que tiene hoy, al parecer, una relación con la presidente de una comunidad autónoma, antes de conocerla, en investigaciones de Hacienda está incurso en un expediente de presunto fraude fiscal.

Yo respeto mucho a los inspectores de Hacienda, pero tengo sospechas de los ministros de Hacienda, que tienen días y caprichos

Es decir, que hay días en que si comentas que cuando los empresarios que han contratado a la esposa del presidente del Gobierno, recibieron 200 millones de euros para sacar a flote Air Europa, y cogieron 40 de esos millones, y se los dieron a otra empresa suya,Globalia, eres un asqueroso canalla que te metes con la familia de un político. Ahora bien, si la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene amistad con una persona, aunque no sea familia, y está inspeccionado por los inspectores en los que Montero manda y ordena, y hay abierto un expediente, antes de que el presunto defraudador la conociera, entonces no es una canallada, sino un deber moral hacer público algo que, creíamos, debía ser privado mientras no se demuestre o se encause por delito.





Yo respeto mucho a los inspectores de Hacienda, pero tengo sospechas de los ministros de Hacienda, que tienen días y caprichos. ¿Te acuerdas, Carlos, cuando el ministro Montoro, del PP, creyó que los periodistas algo o muy conocidos, éramos millonarios, y nos sometieron a una cuidadosa inspección? ¿Te acuerdas?

Aviso: como un vecino de la presidente Ayuso, hace quince o veinte años, tuviera una multa de tráfico, igual sale el ministro Marlaska, enarbolando la multa y denunciando la corrupción en la Comunidad de Madrid. Final con una cuarteta: Con selección a su gusto/desde Montoro a Montero,/ todos buscan el dinero/ para darnos un disgusto.





