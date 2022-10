Luis del Val: "Los jueces y las jueces no vienen de Marte, ni de Venus, y seguramente poseen prejuicios"

El escritor Pitigrilli, les tenía manía a los jueces. De éstos decía que el único acusado que es juzgado con absoluta imparcialidad es el ladrón de gallinas, porque el juez no tiene gallinas. Si el juez tenía esposa e hijas, esto pesaría a la hora de juzgar a un violador. Si ahorros, influiría en su ánimo ante un banquero desfalcador, y así sucesivamente. Los jueces y las jueces no vienen de Marte, ni de Venus, y seguramente poseen prejuicios, es decir, manías subjetivas y actitudes que les son difíciles de soportar, como a Valle Inclán le resultaban insoportables los gerundios.

Puede que un buen juez sea aquél que es capaz de apartar sus filias y sus fobias, y atenerse a los hechos, a su sentido común, y a la letra de las leyes. Y estoy convencido de que Carlos Lesmes es uno de ellos. No es el único. Y entiendo que un juez, ideológicamente, pueda sentirse más conservador o más de izquierdas, pero a quienes no entiendo es a los que, una vez que han llegado a la magistratura del Supremo, no pierden ocasión en mostrar su ideario político, incluso pasando por encima del sentido común. Carlos Lesmes nunca lo hizo. Y son los mismos jueces, sobre todo los que se consideran de izquierdas, los que politizan su profesión, agrupándose en asociaciones politizadas, y si no estás en una asociación es difícil el ascenso. Por esos hilos se teje la llamada judicialización de la política, que no es sino el eco de la politización de la Justicia. Magistrados como Carlos Lesmes son excepcionales, y son los que sostienen el cumplimiento de una de las bases de una sociedad democrática, porque la Justicia debe ser independiente del Gobierno, aunque todos los gobiernos hacen lo que pueden para que no sea así.

El hijo del médico, que casó con una enfermera, se marcha, en un periodo donde la politización de la Justicia va a alcanzar cotas todavía más altas, a pesar de que la Unión Europea nos tiene bajo observación, y no creo que Bolaños pueda evitarlo. Por si fuera poco, hay en Europa una peste aviar, que va a restringir el número de ladrones de gallinas, aquellos que, según Pitigrilli, son los único juzgados con objetividad. Porque si las gallinas están enfermas, ¿quién va a robarlas? La peste aviar puede que no sea la única que padecemos. Y que nos falten vacunas de honestidad y honradez.