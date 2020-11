Luis del Val: “Las colas de hoy para recibir un plato de comida, es un ensayo de lo que vendrá mañana"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la negativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a rebajar el IVA a las empresas turísticas:

"Los gallegos son fuertes y estoy convencido de que doña Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se habrá repuesto del susto que sufrió al considerar que, si se rebajaba el IVA a las empresas turísticas,las empresas podrían obtener beneficios. Hay mucha gente insensata, como yo, que el hecho de que las empresas obtengan beneficios no sólo no nos asusta, sino que nos tranquiliza, porque eso significa que pagarán más impuestos por la obtención de sus ganancias, y el Estado tendrá así recursos para los llamados gastos sociales, y habrá estabilidad entre los trabajadores y, encima, puede que amplíen las plantillas, con lo que se ayudará a que el paro disminuya, porque es el paro quién nos roba la dignidad, quien nos convierte en esclavos de la caridad, quien nos arrebata la libertad.

Yolanda Díaz conoce mucho mejor que yo los problemas de un trabajador en paro, la angustia que circunda, la desesperación de no poder adquirir, no ya un juguete, sino una alimentación adecuada para el hijo que te dice mamá o papá. Lo sabe mejor que yo, por su tarea como abogada laboralista. Y, por eso mismo, cuando el sector turístico se está derrumbando, cuando Canarias -si no se mueve este Gobierno egocentrista- puede convertirse en un cementerio de hoteles, me causa pasmo que haya descubierto que una fórmula eficaz para que las empresas turísticas no obtengan beneficios sea no tocar el IVA...porque con un IVA más bajo podrían atraerse más clientes, la empresa se consolidaría y, al menos, se alejaría el fantasma del cierre. ¿Le parece mejor el cierre? ¿Cree que es mejor cobrar el 100 por cien del IVA hoy, y nada, absolutamente nada mañana, porque la empresa habrá cerrado, que cobrar un 90% hoy, y mañana, y al otro, puesto que la empresa seguirá abierta? ¿Se trata de una tesis de la ministra o del sospechoso doctor en Economía, presidente del Gobierno?

Si esa es la tesis sobre la que se van a repartir esos fondos europeos que van a endeudar a dos generaciones de españoles; si lo que se pretende es dejar a millones de personas sin esperanza, sin dignidad y sin libertad, van por el camino correcto. Las colas de hoy para recibir la limosna de un plato de comida, nos servirán de ensayo para lo que vendrá mañana".

