Luis del Val: “Ignoro si este golpe teatral de Abascal favorece más al PSOE o al PP”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la decisión deSantiago Abascal, líder de VOX, de romper los pactos autonómicos con el PP en cinco comunidades autónomas, una vez que el partido de Feijóo ha aprobado el reparto de 347 menores no acompañados de Canarias por diferentes CC. AA.:

Así queda el Gobierno valenciano después de la salida de Vox: "Unilateral" El presidente de la Generalitat Carlos Mazón reorganiza el gobierno valenciano tras la salida de Vox









Es coherente que Santiago Abascal pretenda convertirse en el 'Mariano Le Penn' español, pero la teatralización, desde anteayer, de la bonita pieza que lleva por título “Devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás”, dirigida al PP, no tiene su origen en el resultado de las últimas elecciones europeas, sino que arranca de mucho tiempo más atrás, cuando las mejores cabezas de Vox, como la de Iván Espinosa de los Monteros, se ausentaron ante la promoción, por parte de Abascal, del a la más dura de Vox, representada por los mediocres Jorge Buxadé y Javier Ortega Smith, denominada, dentro del partido, “el ala falangista”.









Ignoro cuáles serán las consecuencias de este golpe teatral, porque también albergo dudas de si esta maniobra de Santiago Abascal le favorece más al PSOE o al PP, pero esta obra teatral, me parece que ya la he visto en otros escenarios, representada por Albert Rivera, y el gran elenco de Ciudadanos, o por Rosa Díez y su Unión Progreso y Democracia, o aquella gran proeza, en los escenarios políticos, de Podemos y Pablo Iglesias, que cayó en la decadencia y la falta de espectadores.

Aabscal ha logrado el gran éxito de convertir a Vox en la derechona exagerada

Que los mayores esfuerzos y las mayores críticas de Abascal se hayan dirigido no al presidente de Gobierno más mentiroso de la historia reciente de España, sino al líder del Partido Popular, con un libreto repetitivo, que denominaba al PP la derechita cobarde, ha logrado el gran éxito de convertir a Vox en la derechona exagerada, que advierte que los menores acogidos vienen violar a nuestras hijas y esposas, a dar machetazos y a robar. Bueno, el teatro político es así.

Menos mal que dentro de unas horas bajaré a Madrid, al teatro Maravillas, para disfrutar de un autor y actor que admiro, Eloy Arenas, que estrena un título anfibológico: “El humor Locura”, juego de palabras, donde no se sabe si el humor te vuelve loco y tarumba, o te sana y te devuelve la salud. Creo que será lo segundo. La diferencia entre un autor y actor teatral, y un político, es que al político le pagamos, aunque no queramos hacerlo, mientras a los otros les pagamos voluntaria y libremente. No puedo empezar mejor el fin de semana: lejos del teatro de la política y cerca del teatro de verdad.





