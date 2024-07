Herrera: “A Vox le ha pasado más o menos lo que a Cs, que se equivocó de adversario y eso se acaba pagando"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este viernes que pasa entre otros asuntos por la ruptura por parte de Vox de los pactos de gobierno autonómicos con el PP.

"Ayer finalmente se confirmó lo que venía siendo un aviso, una advertencia, una amenaza, un considérenlo lo que quieran, por parte de Vox que confirmó la salida de los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular.Renuncia a su única experiencia de gestión y de poder, cuatro vicepresidentes, once consejeros y no sé si un par de centenares de altos cargos que se quedan sin trabajo".

"Verán ustedes que ha habido escasísimo entusiasmo en las bases por esta ruptura y también hay un espeso silencio sobre el futuro de los pactos de los ayuntamientos, es una decisión que mayoritariamente se califica hoy en los medios de absolutamente irracional. De ser víctima de un pavoroso ejercicio de sectarismo y que solamente se justifica en el reparto por comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco, que han dicho que' no' pero que eso al Gobierno no le supone ningún tipo de contratiempo".

¿Adelanto electoral?

"¿Esto supone que la izquierda vaya a poder hacerse con el gobierno de esas comunidades? Hombre no. Creo que Vox no va a facilitar mociones de censura, pero claro que va a generar inestabilidad en esos gobiernos que funcionaban más o menos de forma razonable. No se contemplan adelantos electorales, pero todo dependerá de cómo vayan los acontecimientos".

"Miren, desde la llegada de Sánchez, los criterios políticos clásicos se han venido abajo. Sánchez ha demostrado algo se puede estar en el poder sin aprobar leyes, sin presupuestos, simplemente estando ahí. Por lo tanto, aunque las consecuencias prácticas sean limitadas, las consecuencias políticas sí que son importantes, porque aquellos fueron unos acuerdos complicados y fatigosos y además se produjeron durante la campaña electoral del 23J, lo cual desgastó no poco las posibilidades del Partido Popular de alzarse con un mayor margen de votos de victoria sobre el Partido Socialista".

"Y aquello que se negoció al final ha durado un año, o sea el experimento de gobernabilidad entre la derecha moderada y el populismo nacionalista, vamos a llamarlo así, ha fracasado. Vox no ha querido ser un partido de gobierno, de gestión, es un partido de autoafirmación ideológica. Vox no quiere gobernar, quiere limitarse a ser la derecha ruidosa y hacer oposición al Partido Popular".

"Oiga romper seis gobiernos por 350 menores es cargarse una alternativa que funcionaba razonablemente y torpedear la alternativa que algunos creen que puede ser la única solución para desalojar a Sánchez del poder. A Vox le ha pasado más o menos lo que le pasó a Ciudadanos, que se equivocó de adversario y eso antes o después se acaba pagando".

"No es nada descabellado pensar que la dirección de Vox había decidido tiempo atrás romper gobiernos de coalición con el PP porque no le sacamos ningún provecho".

¿Favorece a Sánchez?

"Este portazo de Vox ha conseguido hacerle un gran favor a Pedro Sánchez. Hoy la portada de los medios se la ha llevado Abascal, cuando en cualquier otra circunstancia la imagen del día hubiera sido la imagen de Begoña Gómez sentada en el banquillo. Como era previsible, aquellas imágenes de su breve presencia ante el juez han acabado llegando a los medios de comunicación".

"Ahora eso sí, también le desmonta a Sánchez el discurso de la derecha y la ultraderecha. Se le ha acabado el rollo de la fachosfera con Feijóo y eso también tiene un cierto inconveniente para él y una cierta ventaja para el Partido Popular".

Mientras esto pasa, "los independentistas mantienen su sólida alianza de intereses. No ha dicho nada el gobierno de que Cataluña y el País Vasco no quieran absolutamente saber nada de los menas, de los menores, diciendo que ellos ya tienen muchos".

"Sánchez sigue en el poder, los golpistas catalanes ven cómo se despeja el horizonte judicial. Marta Rovira dirigente de Esquerra vuelve hoy a España después de que se hayan evaporado sus causas penales, ya saben ustedes por archivar la causa de Tsunami Democrátic por un defecto de forma".

Ley de amnistía

"Y el Supremo ha decidido recurrir al Constitucional la ley de amnistía al considerar que vulnera el principio de igualdad de la ley ¿Esto tendrá algún tipo de consecuencias? No tengan ninguna esperanza sobre cuál pueda ser la respuesta de un Tribunal Constitucional al servicio de Sánchez.

ERES de Andalucía

"Ya hemos visto con el descaro con el que está actuando a favor del PSOE en el caso de los EREs de Andalucía. Ayer el PP recusó al presidente Conde-Pumpido, a la vicepresidente Inmaculada Montalbán, a la magistrada María Luisa Balaguer porque los tres estarían en cursos en causa de incompatibilidad relacionada con este asunto. Bueno, no les digo Juan Carlos Campo que había estado tanto en gobiernos de la junta con Chaves como en gobierno Ministerio de Justicia, nada menos que con Pedro Sánchez".

Escrivá, ¿gobernador del Banco de España?

"Y apunten el nombre de José Luis Escrivá, ministro de Administraciones Públicas que hoy se cuela como propuesta de nuevo gobernador del Banco de España, es decir, saldría un ministro del gobierno para encabezar un órgano que debería parecer independiente. Hay mucha discusión acerca de si es realmente una liebre que suelta para quemarlo el gobierno y luego tiene un candidato por ahí más o menos oculto que será el que finalmente salga".

"Estos siguen a lo suyo, no se cortan y a ocupar todo lo que haya libre por ahí y ya sabemos para qué", ha concluido el comunicador.