Luis del Val: "Hasta en el PSOE hay mujeres avergonzadas de la Ley Trans"

Ya se ha aprobado la Ley de la Memoria Histórica, que tendrá, además, un comité de la Inquisición para que nadie exprese su versión de hechos históricos, que no se ajuste a lo que interpreten los inquisidores. Es decir, que si yo digo que las elecciones de 1936, que ganó el Frente Popular, fueron un fraude, un pucherazo, una grosera manipulación de la voluntad popular -como está demostrado- el Comité de Inquisidores de la mostrenca ley aprobada me podrá meter en la cárcel. Pues antes la cárcel, porque los Torquemadas siempre me han producido un enorme desprecio.

Detrás de este adefesio que pretende que la Historia sea un postulado matemático, que se ajuste a la ideología de sus proponentes, se va a tramitar otro adefesio, La Ley Trans, por la cual, en cuanto se apruebe, al día siguiente, cuando yo vaya al gimnasio, antes de meterme en la piscina, podré pasar por el vestuario de señoras para desnudarme y ponerme el bañador, ya que, si ese día me siento mujer, nadie podrá decirme nada. Es más, me puedo sentir mujer en el gimnasio y, a la salida, me puedo sentir hombre y jugar al fútbol en un equipo de chicos.

El drama de la identidad sexual es eso: un drama. Complejo, dificultoso, donde el cuerpo y el cerebro forman parte del mismo problema, y algunos, no lo pueden resolver, o -como ha sucedido- una vez que ella se ha convertido en él, tras un largo y tortuoso proceso, ha descubierto su equivocación y se ha suicidado. Conozco algún caso que no ha llegado al suicidio, pero tengo testimonios de familiares que arropan y sufren con ellos y con ellas. Que todo ese laberinto psicosomático, lleno de matices y obstáculos, crea una ministra que se puede resolver con un acto de voluntad, es triste, porque ver a una tonta contemporánea de ministra, siempre produce tristeza. Pero que un nutrido grupo parlamentario, con su voto, sea cómplice de la estupidez resulta desesperanzador. Hasta en el PSOE hay mujeres avergonzadas de este dislate que nos va a colocar como campeones mundiales del ridículo. Ya lo sabes Paquito, en cuanto se apruebe la Ley puedes ir al Registro Civil y decir que te llamas María Asunción. Pero puedes cambiar de opinión por la tarde y volver a ser Paco. La ley te protegerá.