Luis del Val: "El fascismo catalán presionó y persiguió a un hijo predilecto de Albacete, Andrés Iniesta"

Si mañana, en varios periódicos, desde La Voz de Galicia hasta el New York Times, se publica que una persona de tu confianza ha visitado Moscú en tres ocasiones, en tu nombre, y se ha entrevistado con una persona de confianza de Putin, porque estás preparando la independencia de Sanlúcar, e incluso te han ofrecido la ayuda de 10.000 soldados mercenarios, y no acudes de inmediato a denunciar al New York Times, a La Voz de Galicia, y a un montón de periódicos, porque te están calumniando, y lo dejas pasar, será que te has vuelto loco, y de verdad quieres ser presidente de la República Sanluqueña, separada de España.

Relaciones Cataluña-Rusia

Todo eso, que NO has hecho lo ha llevado a cabo José Luis Alay Rodriguez, mano derecha de Puigdemont, y se ha publicado, incluso que cuando Puigdemont oyó lo de los 10.000 mercenarios, parece que le entró un trastorno intestinal y no sabemos si tuvo tiempo de llegar al retrete. Y ni han denunciado, ni han negado sus relaciones con Putin, El Carnicerito de Moscú, jefe de un ejército, campeón del mundo en matar niños, mujeres, ancianos y civiles de cualquier género. Más aún, preguntados si la Cataluña Independiente mantendría relaciones con la Rusia de Putin han dicho que sí.

Pues bien, estos españoles -porque son españoles según su pasaporte- que han cometido actos que si los protagonistas hubiésemos sido tú o yo, estaríamos acusados de Alta Traición, y que anuncian que están preparando otro golpe de Estado, se quejan de que los espían. Dice el Código Penal: “El español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin, será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años”.

La persecución a Iniesta

Por cierto, el fascismo catalán presionó y persiguió a un hijo predilecto de Albacete, Andrés Iniesta, que siempre dijo que se consideraba español y catalán. Le presionaron tanto que hasta sufrió una depresión, pero nunca renunció a declararse de Albacete y español. Y se quejan de que les espían. ¿Qué quieren que haga el CNI? ¿Espiar a mis nietas? ¿Espiar a los organizadores de las casetas de la Feria de Abril? Fascistas y, encima, tontos. Tontos y delincuentes de Alta Traición.