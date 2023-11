Luis del Val y el exclusivo uso del catalán en la web de la Generalitat: “La chulería más aberrante"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en el exclusivo uso del catalán en la web de la Generalitat:

Hace unos días, cuando el Gobierno todavía estaba en funciones, se aprobó desembolsar 273.000 euros para financiar la traducción del Boletín Oficial del Estado al catalán. Parece que a algunos separatistas de la Generalitat les producía molestias tener que leer las disposiciones en castellano.

Bien, no hubiera llamado la atención de no ser porque, ahora, en la página oficial web de la Generalitat, govern.cat, sólo se redacta en catalán. Bueno, no, mentiríamos y no queremos parecernos a nuestro legal presidente del Gobierno Pedro I, El Mentiroso.

La Generalitat no es un restaurante del que te puedes marchar, sino un órgano administrativo

Además de poder leerse la web en catalán, hay también una versión en inglés. De los 7.600.000 habitantes de Cataluña, hay casi unos 20.000 que residen habitualmente, y es de agradecer el esfuerzo y la cortesía hacia ese 3% de ciudadanos británicos. El asunto no es nuevo.

En más de un restaurante catalán he pedido la carta en castellano y me han dicho que no disponían de ella. Un maitre muy chulo me dijo que se prestaba a traducirme del inglés o del catalán. Me levanté, y le dije que reservara sus conocimientos de traducción para algún buey manso que acudiera a ese restaurante, porque mi acompañante y yo nos marchábamos a otro establecimiento.

El problema es que la Generalitat no es un restaurante del que te puedes marchar, sino un órgano administrativo, con capacidad para publicar normas que deben cumplirse. Que quieran de verdad la independencia total -según encuestas fiables- no llegan al 5%, un poco más que los británicos residentes, pero en su eficaz labor, bajo el lema “Hagamos Antipática a Cataluña”, no sólo desprecian a los españoles, sino que marginan al 60% de la población catalana.

Se trata de la chulería más aberrante, de la fanfarronada con más delirio, de la jactancia más grosera y de la bravuconada más cateta. Y, claro, como la suplantación de que una minoría separatista se convierta en portavoz legal de toda Cataluña, las personas que tienen muchos problemas, a quien le están pillando manía no es a la minoría chulesca, sino a toda Cataluña, lo cual es injusto.

Claro que también es injusto sufrir, aunque sea de lejos esta jactancia apestosa, este engreimiento al por mayor. ¡Pobres negociadores socialistas! Pero no me dan pena, porque parecen alegres y cobran una nómina por eso. Hay muchos que se tienen que humillar y no cobran.





